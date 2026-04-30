Temizlik Konusunda İdolün Kim?

Meryem Hazal Çamurcu
30.04.2026 - 10:07

Aynı gerçek hayatta olduğu gibi dizi evrenlerinde de temizlik takıntısı olan birçok karakter var. Temizlik söz konusu olduğunda onların eline su dökmek mümkün değil. Peki bunlardan hangisi senin temizlik idolün olabilir?

1. Önce bir cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Bir de yaşını seç lütfen!

3. Evinin çok dağıldığını fark ettiğinde ne yaparsın?

4. Misafir geleceğini duyduğunda panik mi olursun yoksa sakince evi mi toplarsın?

5. Evine gelen misafir evde eşyaların yerini değiştirdi diyelim. Tepkin ne olur?

6. Seni bunlardan hangisi daha çok rahatsız eder?

7. Temizliğin senin için anlamı ne?

8. Temizlik yaparken odağın hangisinde olur?

9. Biri aniden dolabını açtı, içi nasıl?

10. "Ortamın temiz olması, görünümünden daha önemli." Bu cümle sana tanıdık geliyor mu?

Temizlik konusunda idolün Monica Geller!

Temizlik dedin mi sen yani! Sen temizlik konusunda sınır tanımıyorsun. Çünkü senin için temizlik hijyenden çok öte. Aynı zamanda düzen işi. Yani sen hem çok temiz hem de çok düzenlisin. İkisini birbirinden ayırmak sana göre mümkün değil. Senin evine biri geldiğinde 'Bu nasıl bir temizlik ve düzen?' diye sormadan kendini alamıyor. Senin temizlik idolün o yüzden Monica zaten!

Temizlik konusunda idolün Bree Van de Kamp!

Sen temizlik yaparken sadece silip geçemezsin. Orada hiç toz tanesi kalmayıncaya kadar orayı temizlersin. Yani temizlikten öte bir kusursuzluk peşindesin. Zaten bu yüzden evine biri geldiğinde kendini dergilerden çıkmış gibi bir evde zannediyor. Senin de tam istediğin böyle bir kusursuzluk zaten. Yani sen Bree Van de Kamp gibi temizlikte kusursuz görünüme takmışsın!

Temizlik konusunda idolün Sheldon Cooper!

Sana göre temizlik kuralsız olmaz. Her şeyin bir düzeni ve sistemi olmalı yani. Hijyen de çok önemli ama senin için asıl olan her şeyin senin kontrolünde olduğu bir sistem. Kuralların ihlal edildiği an sen çok rahatsız oluyorsun. O yüzden temizlikte de kurallara ihtiyaç duyuyorsun. Temizliği sen aslında kaosu engellemenin bir yolu görüyorsun. Bu yüzden her şeyi kurala bağlayan Sheldon Cooper senin idolün zaten!

Temizlik konusunda idolün Claire Dunphy!

Sen temizliği aslında düzen olarak görüyorsun. Yani senin için bir yerin pis olmasındansa düzensiz olması daha kötü. Senin evinde her şeyin bir yeri var ve o yer hiç değişemez. Biri düzenini bozduğunda bu seni çok sinirlendiriyor. Dağınık ortamlar seni fizikselin ötesinde zihinsel olarak çok yoruyor. Bu yüzden evinde en küçük dağınıklığa izin vermiyorsun aynı Claire Dunphy gibi!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
