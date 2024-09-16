Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Ünlüsün?
Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Ünlüsün?
Temizlik alışkanlıklarının hangi ünlüye benzediğini hiç merak ettin mi?
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1. Öncelikle söyle bakalım, evde genellikle hangi sıklıkla temizlik yaparsın?
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2. Peki temizlik yaparken müzik dinler misin?
3. Şimdi de banyo temizliği konusuna nasıl baktığını öğrenelim.
4. O zaman dürüstçe söyle bakalım, evin dağınık mıdır?
5. Evine misafir gelmeden önce nasıl bir temizlik yaparsın diye sorsak?
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