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Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Ünlüsün?

etiket Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Ünlüsün?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 10:31

Temizlik alışkanlıklarının hangi ünlüye benzediğini hiç merak ettin mi? 

Testi çöz, temizlik tarzınıza en uygun ünlüyü öğren!

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1. Öncelikle söyle bakalım, evde genellikle hangi sıklıkla temizlik yaparsın?

2. Peki temizlik yaparken müzik dinler misin?

3. Şimdi de banyo temizliği konusuna nasıl baktığını öğrenelim.

4. O zaman dürüstçe söyle bakalım, evin dağınık mıdır?

5. Evine misafir gelmeden önce nasıl bir temizlik yaparsın diye sorsak?

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6. Peki mutfak temizliği senin için ne ifade ediyor?

7. Sürekli tozlanan yüzeyleri düzenli olarak siliyor musun?

8. Son olarak temizlik yaparken nasıl ürünler tercih ettiğini öğrenelim mi?

Jennifer Lopez gibisin!

Temizlik konusunda son derece titiz ve mükemmeliyetçisin. Evdeki her şeyin düzenli ve pırıl pırıl olmasını istersin. Bu senin için sadece bir alışkanlık değil, adeta bir yaşam tarzı. Detaylara gösterdiğin özen, profesyonel hayatındaki disiplin ve başarıya olan bağlılığınla da paralel. Misafirlerin her zaman temiz ve düzenli bir eve adım atar, bu da senin ne kadar özenli biri olduğunu gösterir.

Jennifer Aniston gibisin!

Düzenli ve temiz bir ev, senin için önemli ama bu konuda kendini fazla sıkmıyorsun. Pratik ve dengeli bir yaklaşımın var; temizliği planlı bir şekilde yapar, bu işi keyifli hale getirmeye çalışıyorsun. Sosyal bir insansın ve temizlik yaparken bile bu yanını ortaya koyuyorsun. Arkadaşlarınla vakit geçirmek, güzel bir yemek hazırlamak kadar, evine de özen gösteriyorsun. Sana göre hayatında her şey dengede olmalı!

Miley Cyrus gibisin!

imgur.com

Rahatına düşkün, eğlenceli ve özgür ruhlu birisin. Temizlik senin için bir öncelik değil; yaşamı dolu dolu yaşamak, eğlenmek ve özgür olmak daha önemli. Biraz dağınıklık ya da kir seni rahatsız etmez, çünkü hayatı olduğu gibi kabulleniyorsun. Evindeki bu rahatlık, kişiliğinin bir yansıması. Sen kurallara uymaktan çok, kendi kurallarını oluşturmayı tercih edenlerdensin ve temizlik de bu kurallardan biri değil! Ama biraz hijyeni de önemsemen gerektiğini söylemeden geçemeyeceğiz.

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