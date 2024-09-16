Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Ünlüsün?

Rahatına düşkün, eğlenceli ve özgür ruhlu birisin. Temizlik senin için bir öncelik değil; yaşamı dolu dolu yaşamak, eğlenmek ve özgür olmak daha önemli. Biraz dağınıklık ya da kir seni rahatsız etmez, çünkü hayatı olduğu gibi kabulleniyorsun. Evindeki bu rahatlık, kişiliğinin bir yansıması. Sen kurallara uymaktan çok, kendi kurallarını oluşturmayı tercih edenlerdensin ve temizlik de bu kurallardan biri değil! Ama biraz hijyeni de önemsemen gerektiğini söylemeden geçemeyeceğiz.