Temizlik Alışkanlıkların Senin Hakkında Ne Söylüyor?
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Kimi insan için ev temizlemek bir tür terapi ve deşarj yöntemi, kimi içinse hayatta kaçılabildiği kadar kaçılması gereken dev bir angarya!
Peki senin temizlik teman hangisi?
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1. Yataktan kalktığında o yatak ne zaman toplanır?
2. Bulaşık makinesini doldururken tarafını seç!
3. Temizlik ürünleri reyonundaki tutumun hangisine daha yakın?
4. Temizlik yaparken en çok nefret ettiğin iş hangisi?
5. Yoğun ve stresli bir günün ardından evi temizlemek beni acayip rahatlatır ve zihnimi boşaltır.
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6. Temizlik yaparken arka planda mutlaka çalması gereken şey hangisi?
7. Evinde her objenin ve eşyanın milimetrik, şaşmaz bir yeri var mıdır?
8. Evdeki "o ünlü sandalye" veya koltuk kenarı ne durumda?
Hayatının kontrolünü elinde tutmayı seviyorsun.
Hayatı akışında yaşayan bir denge ustasısın.
Zihni yaratıcı kaosla çalışan özgür bir ruhsun.
Pratiklik ve verimlilik senin kodlarında var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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