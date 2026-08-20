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Temizlik Alışkanlıkların Senin Hakkında Ne Söylüyor?

etiket Temizlik Alışkanlıkların Senin Hakkında Ne Söylüyor?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 12:01
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Kimi insan için ev temizlemek bir tür terapi ve deşarj yöntemi, kimi içinse hayatta kaçılabildiği kadar kaçılması gereken dev bir angarya!

Peki senin temizlik teman hangisi?

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1. Yataktan kalktığında o yatak ne zaman toplanır?

2. Bulaşık makinesini doldururken tarafını seç!

3. Temizlik ürünleri reyonundaki tutumun hangisine daha yakın?

4. Temizlik yaparken en çok nefret ettiğin iş hangisi?

5. Yoğun ve stresli bir günün ardından evi temizlemek beni acayip rahatlatır ve zihnimi boşaltır.

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6. Temizlik yaparken arka planda mutlaka çalması gereken şey hangisi?

7. Evinde her objenin ve eşyanın milimetrik, şaşmaz bir yeri var mıdır?

8. Evdeki "o ünlü sandalye" veya koltuk kenarı ne durumda?

Hayatının kontrolünü elinde tutmayı seviyorsun.

Senin için temizlik ve düzen sadece görsel bir mesele değil, zihinsel bir ihtiyaç. Hayatındaki karmaşayı ve stresi ortamı düzenleyerek yönetiyorsun. Çamaşır suyunun kokusu sana huzur veriyor, milimetrik dizilmiş eşyalar ise içindeki kontrol duygusunu besliyor. Sen disiplinli, detaylara önem veren ve standartları yüksek birisin.

Hayatı akışında yaşayan bir denge ustasısın.

Temizliği bir saplantı haline getirmeden, yaşam kaliteni düşürmeyecek harika bir denge kurmuşsun. Evin ne bir müze kadar soğuk ne de yaşanamayacak kadar dağınık. Senin için önemli olan hijyen ve konfor; detaylardaki küçük kusurlar uykunu kaçırmıyor. Pratik zekan sayesinde temizliğe saatler harcamak yerine akıllıca çözümler üretiyorsun. Sen anı yaşamayı seven, gereksiz kurallarla kendini yormayan ama özsaygısı yüksek birisin.

Zihni yaratıcı kaosla çalışan özgür bir ruhsun.

Senin dünyanda kurallara ve katı düzenlere yer yok. Eşyaların simetrisinden ziyade bıraktığı hisse ve anın tadını çıkarmaya odaklanıyorsun. Birçoğunun 'dağınıklık' dediği şey senin için aslında son derece pratik ve yaratıcı bir yaşam alanı. Temizliğe ayıracağın vakti hobilerine, sevdiklerine veya dinlenmeye harcamayı çok daha mantıklı buluyorsun. Sen kalıplara sığmayan, rahatına düşkün ve hayattaki küçük şeyleri dert etmeyen rengarenk bir karaktere sahipsin.

Pratiklik ve verimlilik senin kodlarında var.

Senin için temizlik yapılması gereken bir görevdir ve en kısa sürede, en az eforla bitirilmelidir. Teknolojik aletler, çok amaçlı spreyler ve pratik tüyolar senin en büyük silahın. Bulaşık makinesini doldururken bile gösterdiğin o mühendislik zekası, hayata ne kadar çözüm odaklı baktığının en büyük kanıtı. Zaman yönetimi konusunda uzmansın; gereksiz detaylarla vakit kaybetmek yerine sonuca odaklanıyor ve hayatın tadını çıkarıyorsun.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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