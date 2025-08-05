Televizyonun Kült Dizisi Glee'nin Efsane Cover'ları

Gençlik heyecanları, sahne ışıkları ve elbette eşsiz vokaller! Glee dizisi, televizyon dünyası için devrim niteliğinde bir projeydi. Pop’tan rock’a, Broadway’den R&B’ye kadar her türden şarkıyı alıp, üzerine biraz Glee tozu serpip yeni bir ruh kazandırdı. Hem hafızalara kazınan o performansları hatırlayacağız hem de arka planındaki hikayelere göz atacağız. Hoparlörlerin sesini yükselttiyseniz, başlıyoruz!