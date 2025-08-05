Televizyonun Kült Dizisi Glee'nin Efsane Cover'ları
Gençlik heyecanları, sahne ışıkları ve elbette eşsiz vokaller! Glee dizisi, televizyon dünyası için devrim niteliğinde bir projeydi. Pop’tan rock’a, Broadway’den R&B’ye kadar her türden şarkıyı alıp, üzerine biraz Glee tozu serpip yeni bir ruh kazandırdı. Hem hafızalara kazınan o performansları hatırlayacağız hem de arka planındaki hikayelere göz atacağız. Hoparlörlerin sesini yükselttiyseniz, başlıyoruz!
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1. Don't Stop Believing
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2. Singing In The Rain / Umbrella
3. Single Ladies
4. Smooth Criminal
5. Rumor Has It / Someone Like You
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6. Thriller / Heads Will Roll
7. Me Against The Music
8. Total Eclipse Of The Heart
9. Cough Syrup
10. It's All Coming Back To Me Now
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11. Love Shack
12. Let's Have A Kiki/Turkey Lurkey Time
13. Born This Way
14. We Found Love
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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