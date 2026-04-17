Telefon, Öfke ve İhmal: Yeni Nesil Tehlikeyi Kim Durduracak?

Cenk Yüksel
18.04.2026 - 01:02

Son birkaç gündür okullarda yaşanan saldırılar, yalnızca münferit olaylar olarak geçiştirilemeyecek kadar ağır bir gerçeği yüzümüze çarpıyor: Çocuklar güvende değil. Ve bu güvensizlik, sadece okul duvarlarının zayıflığından değil; teknolojinin kontrolsüz gücünden, ailelerin hazırlıksızlığından ve sistemin kör noktalarından besleniyor.

Bugün artık şunu açıkça söylemek gerekiyor: Bu bir “olaylar silsilesi” değil, bu bir ihmal zinciri.

Eskiden tehlike sokaktaydı. Şimdi cebimizde.

Bir çocuğun eline verdiğimiz telefon, onun dünyaya açılan kapısı olduğu kadar, dünyanın en karanlık köşelerinin de ona açılan kapısı haline gelmiş durumda. Şiddet içerikleri, saldırı planları, nefret söylemleri… Hepsi birkaç tık uzağında. Ve daha kötüsü, algoritmalar bu içerikleri sadece göstermez; besler, büyütür, normalleştirir.

Bir çocuk, defalarca şiddet içeriği gördüğünde artık dehşete kapılmaz. Alışır.

Bir genç, sürekli öfke diliyle beslenirse empati kurmayı unutmaya başlar.

Ve bir noktada, izlediği şey ile yaptığı şey arasındaki çizgi silinir.

Ama burada asıl soru şu:

Bu çocuklar bunu tek başına mı öğreniyor?

Hayır.

Aileler çoğu zaman teknolojiyi bir “oyalayıcı” olarak görüyor.

“Odasında, sessiz, kendi halinde…”

Oysa o oda, çoğu zaman denetimsiz bir dijital evren. Kimle konuşuyor? Ne izliyor? Hangi fikirlerle şekilleniyor?

Bilmiyoruz. Çünkü sormuyoruz. Çünkü takip etmiyoruz. Çünkü nasıl edeceğimizi de bilmiyoruz.

Ve okullar…

Okullar artık sadece eğitim verilen yerler değil; aynı zamanda kriz yönetimi alanları haline geldi. Ama bu gerçeğe rağmen birçok kurumda ne yeterli güvenlik önlemi var, ne de psikolojik destek mekanizmaları.

Bir öğrencinin davranışındaki değişim fark edilmiyor.

Bir tehdit ciddiye alınmıyor.

Bir sinyal gözden kaçıyor.

Sonra bir gün… haberlerde izliyoruz.

Ama iş işten geçmiş oluyor.

Bu noktada suçu sadece “çocuğa” atmak en büyük kolaycılık. Çünkü bu, yetişkinlerin sorumluluğunu ortadan kaldırıyor. Oysa gerçek çok daha sert:

Bu çocukları biz yetiştiriyoruz.

Ve onları bu dünyaya biz hazırlıyoruz. Ya da hazırlamıyoruz.

Teknoloji burada suçlu değil; kontrolsüzlük suçlu.

Aile burada yetersiz değil; bilinçsiz bırakılmış.

Okullar burada ilgisiz değil; donanımsız.

Ama sonuç değişmiyor:

Ortada korunamayan çocuklar var.

Artık “bir şeyler yapılmalı” demek yetmiyor.

Ne yapılacağı çok açık:

  • Dijital okuryazarlık, lüks değil zorunluluk olmalı.

  • Aileler çocuklarının dijital dünyasını en az fiziksel dünyası kadar takip etmeli.

  • Okullarda güvenlik sadece kapıdaki görevliyle sınırlı kalmamalı; psikolojik izleme sistemleri kurulmalı.

  • Ve en önemlisi, çocuklara öfkeyle değil, duyguyla baş etmeyi öğretmeliyiz.

Çünkü bastırılmış öfke, yönlendirilmemiş zihin ve denetimsiz teknoloji bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey “sürpriz” değildir.

Bu bir sonuçtur.

Ve eğer hâlâ görmezden gelirsek, bu sonuçlar daha da ağırlaşacak.

Şimdi kendimize şu soruyu sormanın zamanı:

Bir sonraki haberi izlemek mi istiyoruz, yoksa o haberi hiç yaşamamak mı?

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

