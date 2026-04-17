Telefon, Öfke ve İhmal: Yeni Nesil Tehlikeyi Kim Durduracak?

Eskiden tehlike sokaktaydı. Şimdi cebimizde.

Bir çocuğun eline verdiğimiz telefon, onun dünyaya açılan kapısı olduğu kadar, dünyanın en karanlık köşelerinin de ona açılan kapısı haline gelmiş durumda. Şiddet içerikleri, saldırı planları, nefret söylemleri… Hepsi birkaç tık uzağında. Ve daha kötüsü, algoritmalar bu içerikleri sadece göstermez; besler, büyütür, normalleştirir.

Bir çocuk, defalarca şiddet içeriği gördüğünde artık dehşete kapılmaz. Alışır.

Bir genç, sürekli öfke diliyle beslenirse empati kurmayı unutmaya başlar.

Ve bir noktada, izlediği şey ile yaptığı şey arasındaki çizgi silinir.

Ama burada asıl soru şu:

Bu çocuklar bunu tek başına mı öğreniyor?

Hayır.