Telefon Ekranına Saatlerce Bakıp Kaydırmamıza Sebep Olan "Doomscrolling" Nedir?

İnsan beyni, evrimsel olarak tehditleri fark etmekte daha hızlıdır. Bu da kötü haberlere karşı daha dikkatli ve tetikte olmamıza neden olur. Beyindeki amigdala bölgesi, bu tarz içeriklere duyarlılığı artırarak 'tehlike var mı?' refleksini sürekli aktif tutar. Bu nedenle savaşlar, doğal afetler, krizler ya da şiddet içerikli haberler beynin dikkatini anında çeker.

Böylece beyin, 'daha fazlasını görmem gerek' diyerek kaydırmayı sürdürür. Kadınlar ve travma geçmişi olan bireyler, bu duruma daha yatkındır çünkü zihinsel olarak sürekli bir tehdit algısı içindedirler ve ne olup bittiğini kontrol etme isteğiyle içeriğe bağlanırlar. Fakat bu da bir illüzyondur çünkü ne kadar çok içerik görülse de kişi daha güvende hissetmez, aksine daha kaygılı hale gelir.