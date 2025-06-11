Telefon Ekranına Saatlerce Bakıp Kaydırmamıza Sebep Olan "Doomscrolling" Nedir?
Telefon ekranına dalıp haberleri ya da videoları durmaksızın kaydırdığınız anlar oluyor mu? Bir şeyleri kaçıracakmışsınız gibi hissedip sürekli yeni içeriklere mi bakıyorsunuz? Her baktığınızda daha fazla olumsuzluk görmek moralinizi bozuyor mu? Eğer bu sorulara cevabınız evetse, yalnız değilsiniz. Çünkü bu durumun adı var ve çağımızın zihinsel salgınlarından biri haline gelmiş durumda.
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Doomscrolling tam olarak nedir?
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Peki neden kötü içeriklere daha fazla takılıyoruz?
Doomscrolling sadece haber değil, kaçış da olabilir.
Peki bu döngü nasıl kırılır?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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