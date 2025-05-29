Son Zamanlarda Sosyal Medyada Adını Sıkça Duyduğumuz "Kaygılı Bağlanma" Nedir?
Sosyal medyada sıkça duyduğumuz kaygılı bağlanma terimi aslında sanıldığı kadar yüzeysel değil. İlişkilerde yaşanan güvensizlik, kıskançlık ve terk edilme korkusunun arkasında bu bağlanma biçimi olabilir. Üstelik sadece romantik ilişkilerle sınırlı değil; arkadaşlık, iş ve aile ilişkilerini de etkileyebiliyor. Uzmanlara göre bağlanma stilimiz çocuklukta şekilleniyor ve değişmesi farkındalıkla mümkün. Peki bu kadar sık anılmasının arkasında yatan asıl neden ne? Bakalım...
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Kaygılı bağlanma tam olarak nedir?
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İlişkilerde nasıl ortaya çıkıyor peki?
Kaygılı bağlanma sadece sevgililik ilişkilerinde görülmüyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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