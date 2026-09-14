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Yaşam
Terk Edilmiş Kuyudan Petrol Çıkmaya Başladı

Terk Edilmiş Kuyudan Petrol Çıkmaya Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 10:52
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Teksas'ın Upton bölgesindeki Kelton Çiftliği'nin tam ortasında, yıllardır büyüyen dev bir çukur var. Çukurun merkezinde Radford Grocery #17 adında, 1977'de kapatılmış eski bir kuyu yatıyor. Son günlerdeki şiddetli yağışlar çukurda biriken suyu ve petrolü taşırdı, şimdi kokusu bir milden bile alınabiliyor.

İşte detaylar.

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Çukurun tam ortasındaki kuyunun adı Radford Grocery, 1950'lerde açılmış ve 1977'de kapatılmıştı.

Çukurun tam ortasındaki kuyunun adı Radford Grocery, 1950'lerde açılmış ve 1977'de kapatılmıştı.

Çukurun merkezinde Radford Grocery #17 adlı bir kuyu duruyor. Kuyu 1950'lerde petrol üretimi için açıldı, sonradan yer altına tuzlu atık su enjekte etmek için kullanıldı. 1977'de kapatıldı ve yıllarca sorun çıkarmadı. Çiftlik sahibi Bill Kelton, 'Aniden çok daha büyüdü, aniden içinde petrol var' diyerek şaşkınlığını anlattı.

Mart 2025'te ölçülen çukur, 4 katlı bir binaya sığacak kadar büyük hale gelmişti.

Mart 2025'te ölçülen çukur, 4 katlı bir binaya sığacak kadar büyük hale gelmişti.

Mart 2025'te yapılan ölçümlerde çukur yaklaşık 61 metre genişliğinde, 12 metre derinliğindeydi. Dört katlı bir binayı içine alacak kadar büyüktü. Son 18 ayda hızla genişledi, bir önceki yılın fotoğraflarına göre bugün çok daha derin. Kuyu bütünlüğü uzmanı Hawk Dunlap, 'Düzeltilebilir ama ucuz olmayacak' dedi.

Mayıs 2026'daki şiddetli yağışların ardından çukurdaki petrol ve su çevredeki araziye taştı.

Mayıs 2026'daki şiddetli yağışların ardından çukurdaki petrol ve su çevredeki araziye taştı.

Mayıs ayında bölgeye düşen yoğun yağmur, çukurda biriken petrollü suyun taşmasına neden oldu. Çiftlik müdürü Josh Alexander, kokuyu her yönde, çukurdan yaklaşık 1,6 kilometre aşağıya kadar hissettiğini anlattı. Petrol, mülk sınırlarını aşarak Teksas Üniversitesi sistemine gelir sağlayan University Lands arazisine kadar ulaştı.

Yıllardır yapılan şikayetlere rağmen düzenleyici kurum bu tür 'zombi kuyulara' hâlâ el atmıyor.

Yıllardır yapılan şikayetlere rağmen düzenleyici kurum bu tür 'zombi kuyulara' hâlâ el atmıyor.

Bölge halkı yıllardır Railroad Commission'a şikayet edip kuyunun kapatılmasını istedi ama kurum somut bir adım atmadı. Avukat Sarah Stogner, böyle terk edilmiş kuyular için 'zombi kuyular' terimini kullanıyor. Teksas'ta sahipsiz kuyu sayısı 12 bini aştı, bu son yirmi yılın en yüksek rakamı. 2023'teki bir patlamayı tıkamak bile 2,5 milyon dolara mal oldu, kurum bu yıl eyalet meclisinden 100 milyon dolar ek bütçe istedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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