Terk Edilmiş Kuyudan Petrol Çıkmaya Başladı
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Teksas'ın Upton bölgesindeki Kelton Çiftliği'nin tam ortasında, yıllardır büyüyen dev bir çukur var. Çukurun merkezinde Radford Grocery #17 adında, 1977'de kapatılmış eski bir kuyu yatıyor. Son günlerdeki şiddetli yağışlar çukurda biriken suyu ve petrolü taşırdı, şimdi kokusu bir milden bile alınabiliyor.
İşte detaylar.
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Çukurun tam ortasındaki kuyunun adı Radford Grocery, 1950'lerde açılmış ve 1977'de kapatılmıştı.
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Mart 2025'te ölçülen çukur, 4 katlı bir binaya sığacak kadar büyük hale gelmişti.
Mayıs 2026'daki şiddetli yağışların ardından çukurdaki petrol ve su çevredeki araziye taştı.
Yıllardır yapılan şikayetlere rağmen düzenleyici kurum bu tür 'zombi kuyulara' hâlâ el atmıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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