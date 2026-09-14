Terk Edilmiş Kuyudan Petrol Çıkmaya Başladı

Bölge halkı yıllardır Railroad Commission'a şikayet edip kuyunun kapatılmasını istedi ama kurum somut bir adım atmadı. Avukat Sarah Stogner, böyle terk edilmiş kuyular için 'zombi kuyular' terimini kullanıyor. Teksas'ta sahipsiz kuyu sayısı 12 bini aştı, bu son yirmi yılın en yüksek rakamı. 2023'teki bir patlamayı tıkamak bile 2,5 milyon dolara mal oldu, kurum bu yıl eyalet meclisinden 100 milyon dolar ek bütçe istedi.