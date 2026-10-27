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Teknoloji Dünyasında Kadın Arkadaş Bulamayınca Kendi Platformunu Kurdu

Teknoloji Dünyasında Kadın Arkadaş Bulamayınca Kendi Platformunu Kurdu

Yapay Zeka
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 17:02
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San Francisco'da teknoloji sektöründe çalışan Elsa Cai, hayatının neredeyse tamamen işten ibaret olduğunu fark edince çözümü yine teknolojide aradı. Hırslı genç kadınların birbirini bulabilmesi için yapay zeka destekli bir arkadaş eşleştirme platformu kurdu. Sistem, kullanıcılarına her hafta yeni bir arkadaş adayı öneriyor.

Kaynak: New York Post

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Gününün yüzde 90'ını mühendislerle geçiriyordu

Gününün yüzde 90'ını mühendislerle geçiriyordu

Bir yapay zeka girişiminde kreatif direktör olarak çalışan Elsa Cai, San Francisco'ya taşındıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini X hesabından anlattı. Paylaşımına göre taşındığı günden bu yana dünyası yalnızca işten ibaretti. Bütün gün yapay zeka asistanları üzerine konuşuyor, zamanının yüzde 90'ını ekibindeki mühendislerle geçiriyordu.

Erkeklerin ağırlıkta olduğu teknoloji dünyasında kendisi gibi kadınlarla tanışmakta zorlanan Cai, bu boşluğu doldurmanın yolunu aradı. Çevresinde daha fazla kadın arkadaş olmasını istediğini söyleyen Cai, sonunda işi kendi eline aldı ve aynı şehirde yaşayan genç kadınları bir araya getirecek bir sistem kurdu.

İş yerinde saatlerini geçirip akşam eve döndüğünde konuşacak kimse bulamayanlar için tanıdık bir tablo bu. Büyükşehirde yeni bir hayata başlayanların en çok zorlandığı konulardan biri, okul yıllarından sonra yeniden arkadaş edinmek.

Platformu arkadaşlarıyla çektirdiği bir fotoğrafla duyurdu

Platformu arkadaşlarıyla çektirdiği bir fotoğrafla duyurdu

Cai, platformu duyururken arkadaşlarıyla birlikte poz verdiği bir fotoğrafı paylaştı. Duyuruda sistemi, bölgedeki genç ve hırslı kadınların birbirini bulmasının bir yolu olarak tanımladı. 'Büyük işler başarmak isteyen ve hayatı paylaşacak arkadaşlar arayan kızlar için' sözleriyle de kimlere seslendiğini açıkça ortaya koydu.

Paylaşım kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Platformun ilk saatlerinde yüzlerce kişinin kayıt olduğu belirtildi. Arkadaş edinmenin yetişkinlikte ne kadar zorlaştığını dile getiren pek çok kullanıcı da fikre ilgi gösterdi.

Eşleşmeler her çarşamba kullanıcılara iletiliyor

Eşleşmeler her çarşamba kullanıcılara iletiliyor

Duyuru kadınlara seslense de platforma yalnızca kadınlar değil, tüm yetişkinler kaydolabiliyor. Kimlik doğrulaması için iş ya da okul e-posta adresi isteniyor. Kullanıcılar, nasıl biriyle tanışmak istediklerini yapay zeka asistanına anlatıyor. Sistem de bu tarife göre bir eşleşme seçip her çarşamba kullanıcıya iletiyor. Hizmet şimdilik tamamen ücretsiz.

Flört uygulamalarına benzeyen ama romantik değil arkadaşça bağ kurmayı hedefleyen bu tür sistemler son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Yoğun iş temposu yüzünden sosyal çevresi daralanlar, artık dost arayışında da algoritmalardan yardım alıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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