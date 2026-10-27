Teknoloji Dünyasında Kadın Arkadaş Bulamayınca Kendi Platformunu Kurdu

Bir yapay zeka girişiminde kreatif direktör olarak çalışan Elsa Cai, San Francisco'ya taşındıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini X hesabından anlattı. Paylaşımına göre taşındığı günden bu yana dünyası yalnızca işten ibaretti. Bütün gün yapay zeka asistanları üzerine konuşuyor, zamanının yüzde 90'ını ekibindeki mühendislerle geçiriyordu.

Erkeklerin ağırlıkta olduğu teknoloji dünyasında kendisi gibi kadınlarla tanışmakta zorlanan Cai, bu boşluğu doldurmanın yolunu aradı. Çevresinde daha fazla kadın arkadaş olmasını istediğini söyleyen Cai, sonunda işi kendi eline aldı ve aynı şehirde yaşayan genç kadınları bir araya getirecek bir sistem kurdu.

İş yerinde saatlerini geçirip akşam eve döndüğünde konuşacak kimse bulamayanlar için tanıdık bir tablo bu. Büyükşehirde yeni bir hayata başlayanların en çok zorlandığı konulardan biri, okul yıllarından sonra yeniden arkadaş edinmek.