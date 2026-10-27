Teknoloji Dünyasında Kadın Arkadaş Bulamayınca Kendi Platformunu Kurdu
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San Francisco'da teknoloji sektöründe çalışan Elsa Cai, hayatının neredeyse tamamen işten ibaret olduğunu fark edince çözümü yine teknolojide aradı. Hırslı genç kadınların birbirini bulabilmesi için yapay zeka destekli bir arkadaş eşleştirme platformu kurdu. Sistem, kullanıcılarına her hafta yeni bir arkadaş adayı öneriyor.
Kaynak: New York Post
Gününün yüzde 90'ını mühendislerle geçiriyordu
Platformu arkadaşlarıyla çektirdiği bir fotoğrafla duyurdu
Eşleşmeler her çarşamba kullanıcılara iletiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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