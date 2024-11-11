Tekno ile Orkestrayı Bir Araya Getiren O Eşsiz Grup: Meute

Saksafon ile tekno dinlemek mi? Var bir hayalimiz! Dinledikçe melodilerine aşık olacağınız, kendine özgü tarzları ile bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayan grup Meute ve parçalarını keşfetmeye hazırsanız takın kulaklıkları yolculuğa çıkıyoruz!