Tekno ile Orkestrayı Bir Araya Getiren O Eşsiz Grup: Meute
Tekno ile Orkestrayı Bir Araya Getiren O Eşsiz Grup: Meute
Saksafon ile tekno dinlemek mi? Var bir hayalimiz! Dinledikçe melodilerine aşık olacağınız, kendine özgü tarzları ile bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayan grup Meute ve parçalarını keşfetmeye hazırsanız takın kulaklıkları yolculuğa çıkıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sail
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Lockedown2
3. Loss Of Hope
4. Peace
5. Ein Tag wie Gold
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Come Together
7. Anti Loudness
8. The Coup
9. Holy Harbour
10. Aurora
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın