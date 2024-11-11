onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Tekno ile Orkestrayı Bir Araya Getiren O Eşsiz Grup: Meute

etiket Tekno ile Orkestrayı Bir Araya Getiren O Eşsiz Grup: Meute

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 22:13

Saksafon ile tekno dinlemek mi? Var bir hayalimiz! Dinledikçe melodilerine aşık olacağınız, kendine özgü tarzları ile bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayan grup Meute ve parçalarını keşfetmeye hazırsanız takın kulaklıkları yolculuğa çıkıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Sail

2. Lockedown2

3. Loss Of Hope

4. Peace

5. Ein Tag wie Gold

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Come Together

7. Anti Loudness

8. The Coup

9. Holy Harbour

10. Aurora

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Hypnose

12. Vermis

13. Caint Use My Phone

14. Narkose

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın