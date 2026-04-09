Tek Şarkıyla Zirveye Çıkıp Sonra Sırra Kadem Basan 10 İsim

Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.04.2026 - 19:01

Müzik dünyası bazen o kadar acımasız ki, bir gece tüm dünya isminizi sayıklarken ertesi sabah 'Kimdi o ya?' dedirtebiliyor. Listelere fırtına gibi girip, düğünlerde, kulüplerde, radyolarda her yerde çalıp sonra bir anda sırra kadem basan o isimleri hatırlıyoruz.

İşte kulaklarınızda yer eden ama kendileri 'nerede?' dediğimiz 10 isim:

1. Gotye – Somebody That I Used To Know

2011 yılında bu şarkıyı duymadığınız tek bir gün bile yoktu. Gotye (Wouter De Backer), sanatçı Kimbra ile öyle bir kimya yakaladı ki şarkı milyarlar izlendi. Sonra ne mi oldu? Gotye, 'Benden bu kadar, ben grubumla devam' dedi ve popüler kültürün spot ışıklarından sonsuza dek çekildi.

2. PSY – Gangnam Style

At binme dansını yapmayan bir başbakan ya da bebek kalmamıştı. 2012'de YouTube'un sayacını bozan adam olarak tarihe geçti. Birkaç deneme daha yapsa da 'Gangnam Style' etkisinin yanına yaklaşamadı ve bugün daha çok kendi müzik şirketiyle ilgileniyor.

3. Baauer – Harlem Shake

O meşhur 'bas' patlamasından sonra herkesin saçmalamaya başladığı videoları hatırlıyorsunuz değil mi? Baauer, bu akımla dünyayı salladı. Ama ismi o videolardan öteye geçemedi; prodüktör olarak devam etse de bir daha ana akımı böyle vuramadı.

4. Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe

Şarkı o kadar büyüktü ki Jepsen’ın kendisini gölgede bıraktı. Kemik bir hayran kitlesiyle kaliteli işler yapmaya devam ediyor.

5. Passenger – Let Her Go

Hüzünlü ama huzurlu sesiyle 2012’de hepimizi ağlatmıştı. 'Let Her Go' tüm dünyada 1 numara oldu. Mike Rosenberg (Passenger) aslında hep sokak müzisyeni ruhluydu; şöhretin zirvesini görüp sessizce kendi mütevazı albümlerine geri döndü.

6. Omi – Cheerleader

2015 yazının resmi marşıydı. Nereye gitseniz bu şarkı çalıyordu. Jamaikalı sanatçı Omi, bu remix sayesinde global bir yıldıza dönüştü ama o yaz bittiğinde Omi’nin hit listelerindeki saltanatı da bitti.

7. Rebecca Black – Friday

'En kötü şarkı' olarak viral olup hayatımıza girdi. O zamanlar herkes dalga geçiyordu ama Rebecca Black bugün bağımsız müzik sahnesinde kendi yolunu çizmeye çalışıyor. Tabii o Cuma günkü şöhretinin yanından bile geçemiyor. [

8. Lorde – Royals

Tam olarak 'sırra kadem bastı' denemez belki ama Lorde, 'Royals' ile yarattığı o devasa pop ikonluğu imajını elinin tersiyle itti. Yıllarca ortadan kaybolup canı isteyince albüm çıkaran, şöhretle arasına ciddi mesafe koyan bir 'anti-pop' yıldızına dönüştü.

9. Silento – Watch Me

Okul servislerinden kulüplere kadar her yerde bu dans yapılıyordu. Silento bir anda çocukların kahramanı oldu. Ancak müzikal kariyerinden ziyade, sonraki yıllarda maalesef adli olaylarla ve hapis haberleriyle gündeme gelerek tamamen silindi.

10. Michel Teló – Ai Se Eu Te Pego

Nossa, nossa! Futbolcular gol sevinçlerinde bu dansı yapıyordu, her radyoda bu Portekizce sözler yankılanıyordu. Michel Teló, Brezilya dışındaki tüm dünyayı tek bir şarkıyla fethetti ve aynı hızla sadece kendi ülkesinde bilinen bir yerel sanatçı konumuna geri döndü.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
