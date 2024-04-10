Tek Bir Kelime Fransızca Bilmeseniz Bile Anlamında Kaybolacağınız 12 Zaz Şarkısı
Tek Bir Kelime Fransızca Bilmeseniz Bile Anlamında Kaybolacağınız 12 Zaz Şarkısı
Bir kelime Fransızca bilmese bile insanı büyüleyen 12 Zaz şarkısını senin için derledik. Anlam yüklü melodileriyle hafızamıza kazınan bu şarkıları dinlerken, dünyanın dertlerinden uzaklaşacaksın. Hazırsan, seni listemizle baş başa bırakıyoruz👇
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1. ZAZ - Je veux
2. ZAZ - On ira
3. La vie en rose
4. ZAZ – Qué vendrá
5. ZAZ - Gamine
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6. Les passants
7. ZAZ - Imagine
8. ZAZ - Si jamais j'oublie
9. Zaz - Demain c'est toi
10. ZAZ - La fée (Clip officiel)
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11. Ycare & Zaz - Animaux fragiles
12. ZAZ - Si
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