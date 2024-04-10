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Tek Bir Kelime Fransızca Bilmeseniz Bile Anlamında Kaybolacağınız 12 Zaz Şarkısı

etiket Tek Bir Kelime Fransızca Bilmeseniz Bile Anlamında Kaybolacağınız 12 Zaz Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 13:02

Bir kelime Fransızca bilmese bile insanı büyüleyen 12 Zaz şarkısını senin için derledik. Anlam yüklü melodileriyle hafızamıza kazınan bu şarkıları dinlerken, dünyanın dertlerinden uzaklaşacaksın. Hazırsan, seni listemizle baş başa bırakıyoruz👇

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1. ZAZ - Je veux

2. ZAZ - On ira

3. La vie en rose

4. ZAZ – Qué vendrá

5. ZAZ - Gamine

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6. Les passants

7. ZAZ - Imagine

8. ZAZ - Si jamais j'oublie

9. Zaz - Demain c'est toi

10. ZAZ - La fée (Clip officiel)

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11. Ycare & Zaz - Animaux fragiles

12. ZAZ - Si

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