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Tehlikeli Gelmese de Neredeyse Hayatlarına Mal Olan Hareketlerini Paylaşan 15 Kişi

Tehlikeli Gelmese de Neredeyse Hayatlarına Mal Olan Hareketlerini Paylaşan 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 09:31

Hepimiz farkında olmadan tehlikeli hareketler yapabiliyoruz. Bu hareketlerin bazenleri oldukça ciddi sonuçları olabiliyor. Bugün, zamannda tehlikeli gelmemiş olsa da, aslında hayatlarına mal olacak hareketler yapan 15 kişinin hikayelerini dinliyor olacağız. Sizin de benzer tecrübeniz varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "İlkbahara yakın bir zamanda arkadaşımla beraber ormana geziye çıktık ve kısa bir süre sonra donmuş bir göle denk geldik."

1. "İlkbahara yakın bir zamanda arkadaşımla beraber ormana geziye çıktık ve kısa bir süre sonra donmuş bir göle denk geldik."

'Gezerken buz aniden çatladı ve suyun içine düştüm. Şansıma arkadaşım hemen beni tuttu ve sudan çıkardı. Düşününce su oldukça hızlı bir şekilde akıyordu ve arkadaşım orda olmasaydı kolaylıkla buzun altında kaybolup gidebilirdim...'

2. "Gençken otostop yapıyordum ve arabayı süren adam, normalde arabayı köşeye çekip seni öldürdüğüm nokta burası olurdu ama bu gece çok işim var dedi."

2. "Gençken otostop yapıyordum ve arabayı süren adam, normalde arabayı köşeye çekip seni öldürdüğüm nokta burası olurdu ama bu gece çok işim var dedi."

'Espiri yaptığını düşündüm ve gülerek dışarı çıkacaktım ama içeride kapı kolu olmadığını fark ettim. Adam arabadan çıktı, dışarıdan kapıyı açtı ve daha dikkatli olmam gerektiğini söyledi.'

3. "Kaykayımızla arabalara tutunur ve keyfimize bakardık ama bir süre sonra kaykay kontrol edilemez hale gelirdi ve ayağının altından fırlardı."

3. "Kaykayımızla arabalara tutunur ve keyfimize bakardık ama bir süre sonra kaykay kontrol edilemez hale gelirdi ve ayağının altından fırlardı."

'Ölmemiş olmamız bir mucize.'

4. "Sarhoş olup en olmadık yerlerde kendimden geçmek gibi bir huyum vardı. Gençlik çılgıncaydı..."

4. "Sarhoş olup en olmadık yerlerde kendimden geçmek gibi bir huyum vardı. Gençlik çılgıncaydı..."

5. "Avrupa tatilindeyken denizi çok durgun görünce akıntıya karşı yüzeyim dedim. Çok keyifli başlayan yüzme turu neredeyse felaketle bitiyordu. Akıntı beni açığa sürüklemeye başlayınca zor bela kıyıya dönebildim"

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6. "Küçükken arkadaşımla birlikte terk edilmiş bir binaya girmek çok heyecan verici gelmişti. İçerisi karanlık ve tozluydu ama keşfetmek eğlenceli olacağını düşünmüştük."

'Neredeyse çürümüş merdivenlerden aşağı inerken bir basamağın kırıldığını hissettim. Neyse ki düşmedim.'

7. `Arkadaşlarla pikniğe giderken kısa bir yol olsun diye ormanın içinden gitmeye karar verdik ama etrafı çok iyi bilmediğimiz için kaybolmamız oldukça potansiyeldi. İyi ki hiçbir şey olmadı."

7. `Arkadaşlarla pikniğe giderken kısa bir yol olsun diye ormanın içinden gitmeye karar verdik ama etrafı çok iyi bilmediğimiz için kaybolmamız oldukça potansiyeldi. İyi ki hiçbir şey olmadı."

8. "Kano sürmeyi yeni öğreniyordum ve kendimi oldukça yetenekli hissediyordum. Rüzgarın biraz arttığını fark etmedim ve devrilen dalgalara yakalandım. Kano neredeyse alabora oluyordu"

8. "Kano sürmeyi yeni öğreniyordum ve kendimi oldukça yetenekli hissediyordum. Rüzgarın biraz arttığını fark etmedim ve devrilen dalgalara yakalandım. Kano neredeyse alabora oluyordu"

9. "Soğuk algınlığı olduğumu düşünerek aldığım reçetesiz ilaçlar alerjik reaksiyon oluşturdu. Vücudumda döküntüler çıktı ve ondan sonra da kafama göre ilaç almayı kestim."

9. "Soğuk algınlığı olduğumu düşünerek aldığım reçetesiz ilaçlar alerjik reaksiyon oluşturdu. Vücudumda döküntüler çıktı ve ondan sonra da kafama göre ilaç almayı kestim."

10. "Yolda yürürken müziği çok sesli açmıştım ve kulaklık takıyordum. Gelen arabanın sesini duymadım ve neredeyse çarpışıyorduk. Neyse ki sürücü son anda frene basabildi. "

10. "Yolda yürürken müziği çok sesli açmıştım ve kulaklık takıyordum. Gelen arabanın sesini duymadım ve neredeyse çarpışıyorduk. Neyse ki sürücü son anda frene basabildi. "
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11. "Plajda güneşlenirken uyuyakalmışım. Güneş yanığı o kadar kötü oldu ki, günlerce dışarı çıkamadım."

11. "Plajda güneşlenirken uyuyakalmışım. Güneş yanığı o kadar kötü oldu ki, günlerce dışarı çıkamadım."

12. "Arkadaşımın ısrarına dayanamayıp yüksek bir yerden atladım. Ayağımı burktum ve uzun süre yürümekte zorlandım."

13. "Sıkı giysiler giymenin daha zayıf görünmemi sağlayacağını düşünerek dar kotlar giyerdim."

13. "Sıkı giysiler giymenin daha zayıf görünmemi sağlayacağını düşünerek dar kotlar giyerdim."

'Yıllar sonra ne kadar zararlı olduğunu öğrendim ve o zamandan sonra bir daha asla dar kot giymedim.'

14. "Plajda yüzerken çok açığa açıldığımı fark etmedim. Akıntıya karşı gelmekte zorlandım ve bir süre paniğe kapıldım."

14. "Plajda yüzerken çok açığa açıldığımı fark etmedim. Akıntıya karşı gelmekte zorlandım ve bir süre paniğe kapıldım."

'Neyse ki plaj görevlileri beni fark etti ve yardıma geldiler. '

15. "Temizlik yapıcam diye birçok farklı deterjanı karıştırmıştım ve sonra başım dönünce şaşırmıştım."

15. "Temizlik yapıcam diye birçok farklı deterjanı karıştırmıştım ve sonra başım dönünce şaşırmıştım."

'Düşününce neredeyse ölebilirdim!'

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