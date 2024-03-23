Tehlikeli Gelmese de Neredeyse Hayatlarına Mal Olan Hareketlerini Paylaşan 15 Kişi
Tehlikeli Gelmese de Neredeyse Hayatlarına Mal Olan Hareketlerini Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimiz farkında olmadan tehlikeli hareketler yapabiliyoruz. Bu hareketlerin bazenleri oldukça ciddi sonuçları olabiliyor. Bugün, zamannda tehlikeli gelmemiş olsa da, aslında hayatlarına mal olacak hareketler yapan 15 kişinin hikayelerini dinliyor olacağız. Sizin de benzer tecrübeniz varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "İlkbahara yakın bir zamanda arkadaşımla beraber ormana geziye çıktık ve kısa bir süre sonra donmuş bir göle denk geldik."
2. "Gençken otostop yapıyordum ve arabayı süren adam, normalde arabayı köşeye çekip seni öldürdüğüm nokta burası olurdu ama bu gece çok işim var dedi."
3. "Kaykayımızla arabalara tutunur ve keyfimize bakardık ama bir süre sonra kaykay kontrol edilemez hale gelirdi ve ayağının altından fırlardı."
4. "Sarhoş olup en olmadık yerlerde kendimden geçmek gibi bir huyum vardı. Gençlik çılgıncaydı..."
5. "Avrupa tatilindeyken denizi çok durgun görünce akıntıya karşı yüzeyim dedim. Çok keyifli başlayan yüzme turu neredeyse felaketle bitiyordu. Akıntı beni açığa sürüklemeye başlayınca zor bela kıyıya dönebildim"
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6. "Küçükken arkadaşımla birlikte terk edilmiş bir binaya girmek çok heyecan verici gelmişti. İçerisi karanlık ve tozluydu ama keşfetmek eğlenceli olacağını düşünmüştük."
7. `Arkadaşlarla pikniğe giderken kısa bir yol olsun diye ormanın içinden gitmeye karar verdik ama etrafı çok iyi bilmediğimiz için kaybolmamız oldukça potansiyeldi. İyi ki hiçbir şey olmadı."
8. "Kano sürmeyi yeni öğreniyordum ve kendimi oldukça yetenekli hissediyordum. Rüzgarın biraz arttığını fark etmedim ve devrilen dalgalara yakalandım. Kano neredeyse alabora oluyordu"
9. "Soğuk algınlığı olduğumu düşünerek aldığım reçetesiz ilaçlar alerjik reaksiyon oluşturdu. Vücudumda döküntüler çıktı ve ondan sonra da kafama göre ilaç almayı kestim."
10. "Yolda yürürken müziği çok sesli açmıştım ve kulaklık takıyordum. Gelen arabanın sesini duymadım ve neredeyse çarpışıyorduk. Neyse ki sürücü son anda frene basabildi. "
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11. "Plajda güneşlenirken uyuyakalmışım. Güneş yanığı o kadar kötü oldu ki, günlerce dışarı çıkamadım."
12. "Arkadaşımın ısrarına dayanamayıp yüksek bir yerden atladım. Ayağımı burktum ve uzun süre yürümekte zorlandım."
13. "Sıkı giysiler giymenin daha zayıf görünmemi sağlayacağını düşünerek dar kotlar giyerdim."
14. "Plajda yüzerken çok açığa açıldığımı fark etmedim. Akıntıya karşı gelmekte zorlandım ve bir süre paniğe kapıldım."
15. "Temizlik yapıcam diye birçok farklı deterjanı karıştırmıştım ve sonra başım dönünce şaşırmıştım."
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