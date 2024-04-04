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Tayvan'dan Sonra Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem

Tayvan'dan Sonra Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem

Japonya Tayvan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 08:26

Japonya'da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

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Dün Tayvan açıklarında, Tayvan Meteoroloji Dairesi verilerine göre 7,2 , ABD Jeolojik Araştırma Merkezi verilerine göre ise 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dün Tayvan açıklarında, Tayvan Meteoroloji Dairesi verilerine göre 7,2 , ABD Jeolojik Araştırma Merkezi verilerine göre ise 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 12.16'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 12.16'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Sarsıntının Fukuşima geneli, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Sarsıntının Fukuşima geneli, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.
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