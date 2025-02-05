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Taylor Swift’in Şarkılarında Geçen Kelimeleri Tamamlayabilecek misin?

etiket Taylor Swift’in Şarkılarında Geçen Kelimeleri Tamamlayabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 23:24

Taylor Swift hayranı isen şarkılarını da sular seller gibi ezbere biliyor olman lazım! Sana vereceğimiz şarkı sözlerindeki eksik kelimeleri tamamlayabilecek misin?

Haydi teste!

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Make confessions and we're begging for "_"

But I'm the mess that you wanted cause it's "_" keeping you with me.

Memorizing him was as easy as knowing all words to your old favorite "_"

Autumn leaves falling down like pieces into "_"

Third floor on the "_" side, me and you.

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New money, suit and tie i can read you like a "_"

So i sneak out to the "_" to see you.

Walk in the streets with you in your "_" jeans.

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Ma Belle
Ma Belle
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