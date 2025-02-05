Taylor Swift’in Şarkılarında Geçen Kelimeleri Tamamlayabilecek misin?
Taylor Swift’in Şarkılarında Geçen Kelimeleri Tamamlayabilecek misin?
Taylor Swift hayranı isen şarkılarını da sular seller gibi ezbere biliyor olman lazım! Sana vereceğimiz şarkı sözlerindeki eksik kelimeleri tamamlayabilecek misin?
Haydi teste!
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Make confessions and we're begging for "_"
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But I'm the mess that you wanted cause it's "_" keeping you with me.
Memorizing him was as easy as knowing all words to your old favorite "_"
Autumn leaves falling down like pieces into "_"
Third floor on the "_" side, me and you.
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New money, suit and tie i can read you like a "_"
So i sneak out to the "_" to see you.
Walk in the streets with you in your "_" jeans.
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