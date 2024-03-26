“Tavukçular Kralı” Yasak Aşkında Kiralık Katil İddiası: "Eşimi Öldürmek Kaça Patlar?"
“Tavukçular Kralı” Yasak Aşkında Kiralık Katil İddiası: "Eşimi Öldürmek Kaça Patlar?"
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İzmir’de bir market işleten İbrahim Canel isimli vatandaş, eşi Gamze Canel’in telefonunda iş insanı Natan Hayim ile çekilmiş fotoğrafları gördü.
Sonrasında çift soluğu mahkemede aldı ve karşılıklı boşanma davası açıldı. Mahkemede, Gamze Cenel’in, eşi İbrahim Cenel’ı öldürmek için kiralık katil tutmak istediği ifadelere yansıdı.
Sabah’tan Ceyhan Torlak’ın haberine göre; İbrahim Cenel, eşi Gamze Canel, sevgilisi Natan Hayim ve üvey kızının sevgilisi Umut Aslan, kayınpederi Fakı Aydoğmuş ile diğer üvey kızının erkek arkadaşının babası olan Fırat Kotan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Fırat Kotan, “Gamze Canel ofisime gelip, eşi ile problemleri olduğunu ve ondan kurtulmak istediğini söyledi. O anda işim çıktı. Daha sonra görüşelim diyerek ofisten yolladım. Daha sonra hesabıma 6 bin lira yolladı. Bu parayla, Gamze Canel'in ehliyet fotoğrafını kullanarak araç kiraladım. Buluşup bir kafede oturduk. İbrahim Canel'den ayrılacağını fakat onun bunu kabul etmediğini, bir an önce kurtulmak istediğini söyledi. Ben de 'tekrar boşanma davası aç, benden ne istiyorsun?' dediğimde, 'İbrahim'i öldürtürsem ne kadar para gider' diye sordu. Ben ise bu konu ile ilgili bir şey yapamam dedim.” dedi.
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