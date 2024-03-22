İzmir’deki Korkunç Cinayet: Bagajda Cesetle Sabaha Kadar Dolaşmışlar

İzmir’de özel bir hastanenin otoparkında aracın bagajında bulunan cansız bedenin, kuyumcu Bekir Bozar'a ait olduğu belirlendi. Kuyumcu Bozar’ı, alacaklısı F.B.'nin öldürüldüğü ve sabah kadar bagajdaki cesetle dolaştığı belirlendi.