Tavuğun Nar Gibi Kızarmasını Sağlayan Teknik: Sır Fırına Girmeden Önceki Gecede Saklı
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Fırından çıkan tavuğun derisi solgun ve yumuşak kalıyorsa sorun çoğu zaman baharatta ya da fırının ayarında değil. Amerika'nın en bilinen yemek test mutfaklarından America's Test Kitchen'ın denemelerine göre o altın sarısı, çıtır deri daha tavuk fırına girmeden kazanılıyor. Belirleyici olan, derinin üzerindeki nemle ne yaptığınız. İşte tavuğu lokantalardaki gibi nar gibi kızartmanın püf noktaları.
Kaynak: America's Test Kitchen
Deri, üzerindeki su buharlaşmadan renk almaya başlamıyor
Tuza eklenen bir tutam kabartma tozu kızarmayı hızlandırıyor
Deriye açılan küçük delikler yağın dışarı çıkmasını sağlıyor
Rengine bakarak karar vermeyin, iç sıcaklık 74 dereceyi bulmalı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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