Tavuğun Nar Gibi Kızarmasını Sağlayan Teknik: Sır Fırına Girmeden Önceki Gecede Saklı

Tavuk derisi, yüzeyindeki su tamamen buharlaşmadan kızarmaya geçemiyor. Fırının ilk dakikalarındaki ısı bu nemi kurutmaya harcandığı için ıslak giren tavuk kızarmak yerine adeta haşlanıyor, deri de solgun ve lastik gibi kalıyor. Bu yüzden ilk iş, tavuğun her yerini kağıt havluyla tek tek kurulamak.

Tavuğu yıkayıp öyle kurulamak da çözüm değil. ABD Tarım Bakanlığı'nın gıda güvenliği birimi, çiğ tavuğu musluk altında yıkamanın bakterileri lavaboya, tezgaha ve çevredeki tabaklara sıçrattığını hatırlatıyor. Asıl fark yaratan adım ise sonrasında geliyor: Test mutfağı, kurulanan tavuğu bir tel ızgaranın üzerine koyup buzdolabında üstü açık şekilde en az 12 saat bekletmeyi öneriyor. Dolabın kuru havası derinin kalan nemini de çekiyor; yani nar gibi tavuğun sırrı bir gece önceden başlıyor.