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Tatlı Seçimlerine Göre Tatlına Eşlik Edecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Tatlı Seçimlerine Göre Tatlına Eşlik Edecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 17:16

Favori tatlılarını seç, sana tatlına eşlik edecek bir müzik önerelim!

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1. Bu efsane tatlılar arasından favorin hangisi?

2. Peki ya bunlardan en çok hangisi sana hitap ediyor?

3. Bir pasta çeşidi seç bakalım!

4. Şerbetli tatlılar arasından bir seçim yapmanı istesek?

5. Bu efsanevi tatlılardan hangisini tercih edersin?

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6. Bu cheesecake türlerinden hangisi sana daha fazla hitap ediyor?

7. Bunlardan birini daha seç bakalım!

8. Son soru! Bu tatlılardan hangisi olmasa yaşayamazsın?

Nil Burak - Tatlı Tatlı

Katmer Katmer

Nil Karaibrahimgil - Kek (Album Version)

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