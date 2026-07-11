Tatilin Şifrelerini Hep Birlikte Çözeceğiz
“Zenginlik; yastık altındaki altınlar, bankadaki varlıklar, kasadaki tapular değil; pasaporttaki mühürlerdir.”
Değerli Onedio ailem ve sevgili okurlarım,
Öncelikle bu köşeyi bana layık gören Onedio yönetimine içten teşekkürlerimi sunar, onlarla birlikte olmaktan gurur duyarım. Turizm sektöründe geçen 40 yılı aşkın tecrübemi, 60’tan fazla ülkede biriktirdiğim gözlemleri, yüzlerce destinasyondan süzdüğüm önerileri ve bavulumda taşıdığım binlerce hikâyeyi artık her hafta sizlerle paylaşacağım.
Bu köşede sadece rotaları konuşmayacağız… Bir yolculuğun insana ne kattığını, bir tatilin neden ihtiyaç olduğunu, bazen bir şehrin neden bir insandan daha iyi geldiğini birlikte keşfedeceğiz. Kısacası, hepimizin peşinde olduğu “Tatilin şifrelerini” beraber çözeceğiz.
Tatil, hayatımız için en kuvvetli vitamindir!
Varlıklarımızın içinde tatil yoksa…
İş İnsanları İçin Tatil Bile İştir
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!