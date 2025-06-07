Tatildeymiş Hissi Veren 13 Keyifli Yaz Şarkısı

Yaz geldiğinde sadece hava değil, ruh da ısınıyor. Deniz, güneş, kum ve tabii ki fonda tatlı tatlı çalan o yazlık şarkılar... Tatilde olmasan bile, kulağında doğru şarkı varsa kendini Bodrum sahilinde şezlonga uzanmış gibi hissetmen mümkün! İşte sana tam da bu hissi yaşatacak liste. Kimi nostaljiyle içini ısıtacak, kimi enerjisiyle dans ettirecek. Hazırsan, bu yazı müzikle yaşayalım!