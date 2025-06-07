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Tatildeymiş Hissi Veren 13 Keyifli Yaz Şarkısı

etiket Tatildeymiş Hissi Veren 13 Keyifli Yaz Şarkısı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
07.06.2025 - 20:02

Yaz geldiğinde sadece hava değil, ruh da ısınıyor. Deniz, güneş, kum ve tabii ki fonda tatlı tatlı çalan o yazlık şarkılar... Tatilde olmasan bile, kulağında doğru şarkı varsa kendini Bodrum sahilinde şezlonga uzanmış gibi hissetmen mümkün! İşte sana tam da bu hissi yaşatacak liste. Kimi nostaljiyle içini ısıtacak, kimi enerjisiyle dans ettirecek. Hazırsan, bu yazı müzikle yaşayalım!

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1. Milky Chance – Stolen Dance

2. Mabel Matiz – A Canım

3. Zeynep Bastık – Her Mevsim Yazım

4. Camila Cabello – Don’t Go Yet

5. Sertab Erener – Kumsalda

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6. Kayahan – Atın Beni Denizlere

7. Ajda Pekkan – Eğlen Güzelim

8. Burcu Güneş – Sahildeyim

9. Hande Yener – Bodrum

10. Özgün – Tatil

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11. Göksel – Denize Bıraksam

12. Yaşar – Birtanem

13. Atiye – Salla

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sabrina
sabrina
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