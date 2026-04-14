Tatil Rezervasyonu Yaptıranların Dikkatine! Dünyanın En Büyük Seyahat Platformunda Siber Sızıntı Şoku!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.04.2026 - 10:17

Dünyanın önde gelen seyahat ve konaklama platformu Booking.com, sistemlerinde meydana gelen bir güvenlik açığı nedeniyle kullanıcı verilerinin sızdırıldığını doğruladı. Şirket, bazı müşterilerin kişisel bilgilerine ve rezervasyon detaylarına yetkisiz erişim sağlandığını açıklarken, finansal verilerin güvende olduğunu vurguladı.

Kaynak: https://www.theguardian.com/technolog...
Global seyahat devi Booking.com, milyonlarca gezginin kullandığı sistemlerinde ciddi bir siber güvenlik ihlali yaşandığını kamuoyuna duyurdu.

Hollanda merkezli teknoloji şirketi, platform üzerinden yapılan bazı rezervasyonların ve bu işlemlere ait kişisel verilerin, kimliği belirsiz üçüncü şahısların eline geçmiş olabileceğini belirtti. Amsterdam genel merkezinden yapılan açıklamada, sistemde şüpheli bir hareketliliğin tespit edildiği ve durumun kontrol altına alınması için acil eylem planının devreye sokulduğu ifade edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle birlikte, sızıntıdan etkilenen hesapların güvenlik numaraları (PIN) güncellenerek ilgili kullanıcılara bilgilendirme mesajları gönderildi.

Şirket yetkilileri, yaşanan bu siber saldırının kapsamı ve kaç kişiyi doğrudan etkilediği konusunda henüz net bir rakam paylaşmadı. Ancak etkilenen müşterilere iletilen bilgilendirme e-postalarında, sızıntının boyutu hakkında önemli ipuçları verildi. Bilgisayar korsanlarının; kullanıcıların isimleri, e-posta adresleri, fiziksel adresleri ve telefon numaralarının yanı sıra daha önce yapılan rezervasyonlara dair tüm özel detaylara ulaşmış olabileceği aktarıldı. Özellikle müşterilerin konaklama tesisleriyle paylaştığı özel notların ve kişisel tercihlerin de bu veri havuzunda yer alması, ihlalin derinliği konusundaki endişeleri artırdı.

Dünyanın dört bir yanında 30 milyondan fazla konaklama noktasına aracılık eden platform, kullanıcılarını bir nebze de olsa rahatlatacak bir açıklama yaparak kredi kartı ve banka bilgileri gibi finansal verilerin bu saldırıdan etkilenmediğini bildirdi.

Şirket sözcüsü, ödeme sistemlerinin güvenli bir alanda tutulduğunu ve şu ana kadar finansal bir kayıp yaşandığına dair kanıt bulunmadığını yineledi. Buna rağmen siber güvenlik uzmanları, bilgileri sızdırılan kullanıcıların kimlik avı (phishing) saldırılarına karşı dikkatli olmaları ve gelen şüpheli e-postalara karşı temkinli yaklaşmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ederken, Booking.com veri güvenliği protokollerini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
