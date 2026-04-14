Tatil Rezervasyonu Yaptıranların Dikkatine! Dünyanın En Büyük Seyahat Platformunda Siber Sızıntı Şoku!

Hollanda merkezli teknoloji şirketi, platform üzerinden yapılan bazı rezervasyonların ve bu işlemlere ait kişisel verilerin, kimliği belirsiz üçüncü şahısların eline geçmiş olabileceğini belirtti. Amsterdam genel merkezinden yapılan açıklamada, sistemde şüpheli bir hareketliliğin tespit edildiği ve durumun kontrol altına alınması için acil eylem planının devreye sokulduğu ifade edildi. Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle birlikte, sızıntıdan etkilenen hesapların güvenlik numaraları (PIN) güncellenerek ilgili kullanıcılara bilgilendirme mesajları gönderildi.

Şirket yetkilileri, yaşanan bu siber saldırının kapsamı ve kaç kişiyi doğrudan etkilediği konusunda henüz net bir rakam paylaşmadı. Ancak etkilenen müşterilere iletilen bilgilendirme e-postalarında, sızıntının boyutu hakkında önemli ipuçları verildi. Bilgisayar korsanlarının; kullanıcıların isimleri, e-posta adresleri, fiziksel adresleri ve telefon numaralarının yanı sıra daha önce yapılan rezervasyonlara dair tüm özel detaylara ulaşmış olabileceği aktarıldı. Özellikle müşterilerin konaklama tesisleriyle paylaştığı özel notların ve kişisel tercihlerin de bu veri havuzunda yer alması, ihlalin derinliği konusundaki endişeleri artırdı.