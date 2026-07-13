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Tatil Cenneti Bodrum'da Çevre Katliamı Şüphesi: Tüm Tekneler ve Kooperatifler Mercek Altında

Tatil Cenneti Bodrum'da Çevre Katliamı Şüphesi: Tüm Tekneler ve Kooperatifler Mercek Altında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.07.2026 - 13:04
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla zirveye çıkan deniz kirliliği şikayetleri üzerine adli makamlar harekete geçti. Tatilcilerin panikle denizden çıkmasına neden olan son kirlilik dalgasının ardından başsavcılık; teknelerin atık boşaltım kayıtlarını, sahtecilik ve çevreyi kasten kirletme suçları kapsamında çok yönlü bir soruşturmayla incelemeye aldı.

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Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, son günlerde artış gösteren ve halk sağlığını tehdit eden deniz kirliliği vakalarına karşı yargı süreci başlatıldı.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, son günlerde artış gösteren ve halk sağlığını tehdit eden deniz kirliliği vakalarına karşı yargı süreci başlatıldı.

İçmeler Yelken Kulübü sahiline vuran ve vatandaşların korkuyla suyu terk etmesine yol açan atık dalgasının cep telefonu kameralarına yansıması, bardağı taşıran son damla oldu. Görüntüleri ihbar kabul eden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı; çevrenin kasten kirletilmesi, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik şüpheleriyle resen kapsamlı bir soruşturma düğmesine bastı.

Yaz aylarının gelmesi ve nüfusun artmasıyla birlikte, ilçenin dört bir yanından neredeyse her gün sintine atıklarına dair şikayetler yükseliyordu. Açıktan kıyıya doğru ilerleyen ve yüzeyi kaplayan son kirlilik tabakası, yetkililerin atık denetimlerini sıkılaştırmasına neden oldu. Vatandaşların kendi imkanlarıyla belgelediği çevre felaketi, denizcilik faaliyetlerinin yasalara uygunluğunun sorgulanmasını beraberinde getirdi.

Başlatılan hukuki süreç kapsamında bölgedeki denizcilik kooperatifleri ve her türlü deniz taşıtı yakın takibe alındı.

Başlatılan hukuki süreç kapsamında bölgedeki denizcilik kooperatifleri ve her türlü deniz taşıtı yakın takibe alındı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, özellikle açık sularda demirleyen teknelerin sintine sularını yasal prosedürlere uygun tesisler yerine gizlice denize boşaltıp boşaltmadığını araştırıyor. Atık boşaltım formlarında usulsüzlük yapılıp yapılmadığı ve kağıt üzerinde nizami görünen işlemlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da adli makamların titizlikle incelediği konular arasında yer alıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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