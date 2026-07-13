Tatil Cenneti Bodrum'da Çevre Katliamı Şüphesi: Tüm Tekneler ve Kooperatifler Mercek Altında
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla zirveye çıkan deniz kirliliği şikayetleri üzerine adli makamlar harekete geçti. Tatilcilerin panikle denizden çıkmasına neden olan son kirlilik dalgasının ardından başsavcılık; teknelerin atık boşaltım kayıtlarını, sahtecilik ve çevreyi kasten kirletme suçları kapsamında çok yönlü bir soruşturmayla incelemeye aldı.
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Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, son günlerde artış gösteren ve halk sağlığını tehdit eden deniz kirliliği vakalarına karşı yargı süreci başlatıldı.
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Başlatılan hukuki süreç kapsamında bölgedeki denizcilik kooperatifleri ve her türlü deniz taşıtı yakın takibe alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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