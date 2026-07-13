Tatil Cenneti Bodrum'da Çevre Katliamı Şüphesi: Tüm Tekneler ve Kooperatifler Mercek Altında

İçmeler Yelken Kulübü sahiline vuran ve vatandaşların korkuyla suyu terk etmesine yol açan atık dalgasının cep telefonu kameralarına yansıması, bardağı taşıran son damla oldu. Görüntüleri ihbar kabul eden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı; çevrenin kasten kirletilmesi, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik şüpheleriyle resen kapsamlı bir soruşturma düğmesine bastı.

Yaz aylarının gelmesi ve nüfusun artmasıyla birlikte, ilçenin dört bir yanından neredeyse her gün sintine atıklarına dair şikayetler yükseliyordu. Açıktan kıyıya doğru ilerleyen ve yüzeyi kaplayan son kirlilik tabakası, yetkililerin atık denetimlerini sıkılaştırmasına neden oldu. Vatandaşların kendi imkanlarıyla belgelediği çevre felaketi, denizcilik faaliyetlerinin yasalara uygunluğunun sorgulanmasını beraberinde getirdi.