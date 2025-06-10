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Tasarladığın Eve Göre Sen Hangi Şarkıcısın?

etiket Tasarladığın Eve Göre Sen Hangi Şarkıcısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 20:33

Sen bize evini tasarla biz de sana bu tasarım zevkine göre hangi ünlü şarkıcı olduğunu söyleyelim. Bakalım senin tarzın minimalist mi yoksa maksimalist mi? Sen detayları seç, sonucu yorumlara yaz!

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1. Öncelikle dış cephesine göre bir ev seçer misin?

2. Salonun merkezinde ne olmalı?

3. Salondaki duvarların için de bir renk seçer misin?

4. Mutfakta hangi detay seni mutlu eder?

5. Evinin manzarası nereye bakmalı?

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6. Peki bir koltuk da seçer misin?

7. Banyonda olmazsa olmaz şey nedir?

8. Peki mutfağını da seçebilir misin?

Kesinlikle Beyonce!

Kesinlikle Beyonce!

Lüksü, ihtişamı ve gücü evinin her detayında var! Sen sadece bir ev değil aynı zamanda sahne de tasarlıyorsun. Büyük aynalar, gösterişli detaylar ve modern dokunuşlar ile ruhunu dışarıya yansıtıyorsun. tıpkı Beyonce gibi! O sahnede nasıl ışıldıyorsa sen de evinin sahnesinde öyle ışınlıyorsun! Her misafir de kendini bu evde çok sahne önünde hissediyor!

Kesinlikle Billie Eilish!

Kesinlikle Billie Eilish!

Senin tarzın net: az eşya, çok anlam. Fonksiyonel ama stil sahibi, sessiz ama etkileyici bir ortamdan hoşlanıyorsun. Griler, siyahlar, düz hatlar ve teknolojik detaylar sana kendini güvende hissettiriyor. Tıpkı Billie Eilish gibi! Aslında dışarıdan sakin ve cool görünüyorsun ama içeride derin duygularla yaşıyorsun.

Kesinlikle Harry Styles!

Kesinlikle Harry Styles!

Senin evin özgürlük tanımı gibi. Renkler, dokular, dönemler… Hepsi bir arada ve hepsi de senin enerjine hizmet ediyor. Bir köşede vintage bir plakçalar, diğer köşede 70’lerden kalma bir koltuk… Harry gibi, sen de kalıpların dışında yaşamayı seviyorsun. Cesur, eğlenceli ve özgünsün. Evin ne klasik, ne modern; o tamamen senin dünyan!

Kesinlikle Florence + The Machine!

Kesinlikle Florence + The Machine!

Senin evin, iç huzurun. Ahşap zeminlerde çıplak ayakla yürümeyi, pencere önünde kitap okumayı ve loş ışıkta gün batımını izlemeyi seviyorsun. Bol bitkili, biraz eski ama ruhu olan bir ev senin alanın. Florence gibi, sen de romantik, duygusal ve sezgisel birisin. Sade ama anlamlı seçimler yapıyorsun. Evin her köşesi, senin iç dünyandan bir parça gibi!

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Begüm
Begüm
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