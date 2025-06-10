Tasarladığın Eve Göre Sen Hangi Şarkıcısın?
Sen bize evini tasarla biz de sana bu tasarım zevkine göre hangi ünlü şarkıcı olduğunu söyleyelim. Bakalım senin tarzın minimalist mi yoksa maksimalist mi? Sen detayları seç, sonucu yorumlara yaz!
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1. Öncelikle dış cephesine göre bir ev seçer misin?
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2. Salonun merkezinde ne olmalı?
3. Salondaki duvarların için de bir renk seçer misin?
4. Mutfakta hangi detay seni mutlu eder?
5. Evinin manzarası nereye bakmalı?
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6. Peki bir koltuk da seçer misin?
7. Banyonda olmazsa olmaz şey nedir?
8. Peki mutfağını da seçebilir misin?
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