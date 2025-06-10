Tasarladığın Eve Göre Sen Hangi Şarkıcısın?

Senin evin özgürlük tanımı gibi. Renkler, dokular, dönemler… Hepsi bir arada ve hepsi de senin enerjine hizmet ediyor. Bir köşede vintage bir plakçalar, diğer köşede 70’lerden kalma bir koltuk… Harry gibi, sen de kalıpların dışında yaşamayı seviyorsun. Cesur, eğlenceli ve özgünsün. Evin ne klasik, ne modern; o tamamen senin dünyan!