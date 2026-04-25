Taşacak Bu Deniz’in Kesilen Sahnelerinden Survivor’daki Kavgaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
25.04.2026 - 15:45

25 Nisan Cumartesi günü televizyon dünyası, hem ekranlardaki reyting rekabeti hem de kulislerden sızan taze haberlerle oldukça hareketli bir günü geride bıraktı. Yayınlanan son bölümlerdeki çarpıcı sahneler, kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem olmayı başardı.

Sevilen dizilerdeki sürpriz gelişmeler ve yapımların perde arkasında yaşananlar, izleyiciler tarafından yine büyük bir merakla takip edildi. Biz de sektörün nabzını tutarak öne çıkan gelişmeleri sizler için bir araya getirdik.

Dizisever X kullanıcıları alıntılarda bir araya gelerek sevdikleri oyuncuların en yakıştıkları projelerini sıraladı.

En iyi castlar, en iyi sahneler derken konu bu sefer oyuncuların en iyi projelerine geldi. Diziseverler de hemen hafızalarını tazeledi ve yorumlarda oyuncuları bütünleştirdikleri projeleriyle paylaştı.

Taşacak Bu Deniz’den silinen sahnelerin ardından dizinin senaristlerinden göndermeli paylaşımlar geldi.

Paylaşımları sebebiyle izleyiciler kesilen sahnelerden haberleri olmadığını iddia etti. Instagram platformunda paylaşılan hikayelerdeki makas emojileri de yazılan göndermeler de kafa karıştırdı.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi 1 haftalık aranın ardından bu hafta da devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in reyting rekabetinde Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi üç kategoride de zirvede yer aldı. Taşacak Bu Deniz, bu hafta düşüş yaşamasına rağmen reytinglerde Uzak Şehir'le arasındaki farkı iyice açtı.

24 Nisan Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu DenizKızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 24 Nisan Cuma reyting sonuçları açıklandı. TRT'nin fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz hafta iptal edilmişti. Bu hafta yeni bölümüyle ekrana geri dönen Taşacak Bu Deniz şoke eden bir düşüş yaşadı. Taşacak Bu Deniz üç kategoride de ciddi reyting kaybı yaşarken geçtiğimiz haftanın lideri Kızılcık Şerbeti'nin puan kaybı 3'ü buldu. Taşacak Bu Deniz liderliğe geri dönerken Kızılcık Şerbeti 2. sıraya geriledi.

Taşacak Bu Deniz izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi.

Karakterler arasındaki çatışmaların giderek derinleşmesi, hikayenin temposunu daha da artırdı. Bölüm boyunca yaşanan gelişmeler, sosyal medyada anlık yorumlarla karşılık buldu. Özellikle X platformunda yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, izleyicilerin esprili yorumları kahkahaları topladı.

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında şoke eden bir kavga yaşandı.

Survivor'ın en olaylı yarışmacılarından Seren Ay ve Lina arasındaki gerginlik sonunda patlak verdi. Fragmanda önce sözlü tartışma olarak başlayan gerginlikte Lina, Seren Ay'a 'Dövüşmekten başka bildiği bir şey yok' derken Seren Ay, parkur boyunca koşarak Lina'ya ulaşmaya çalıştı. Lina'ya saldıran Seren Ay'ı kimse tutamadı. Acun Ilıcalı acil durum konseyi düzenleyerek Seren Ay'ın bu hamlesi hakkında karar alınması gerektiğini belirtti.

Yalı Çapkını'nın Meksika versiyonu geliyor! Orijinal ve Meksika versiyonu afişlerin birebir aynı olması gündem oldu.

Sosyal medyada Yalı Çapkını'nın Meksika uyarlaması El Chico De Oro'nun afişi viral oldu. Söz konusu afişin Yalı Çapkını'nın orijinal afişiyle birebir aynı olması akıllara yalnızca photoshop yapıldığı sorusunu getirdi.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
