Sahneler Kesilmişti: Taşacak Bu Deniz Senaristlerinden Göndermeli Paylaşım Geldi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
25.04.2026 - 14:11

Taşacak Bu Deniz her cuma akşamı olduğu gibi geçtiğimiz akşam da (24 Nisan) yeni bölümüyle ekranlardaydı. Ancak son bölüm fragmanında yer verilen bazı sahnelerin yeni bölümde yer almadığı fark edildi. Kesilen sahnelerin ardından dizinin senaristlerinden kafa karıştıran paylaşımlar geldi. Durumdan haberleri olmadığı iddia edildi. Gelin detaylara geçelim…

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları dizileri doğrudan etkiledi.

Şiddete teşvik eden sahneler bir bir revizeye giderken Taşacak Bu Deniz’den de hamle geldi. Geçtiğimiz hafta ülke gündemi nedeniyle yeni bölümünü yayınlamayan dizi, dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Ancak fragmanda yer alan sahneler yeni bölümünden kaldırılmıştı. Çatışma sahnesi son dakika revizesiyle kesildi.

Taşacak Bu Deniz senaristleri ise aşağıda görmüş olduğunuz paylaşımları yaptı.

Paylaşımları sebebiyle izleyiciler kesilen sahnelerden haberleri olmadığını iddia etti. Instagram platformunda paylaşılan hikayelerdeki makas emojileri de yazılan göndermeler de kafa karıştırdı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
