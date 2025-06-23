Tarot & Burç Uyumu: Burcunla Uyumlu Tarot Kartına Göre Psikolojin Nasıl?
Psikoloji bugüne kadar çok farklı şekillerde ele alındı. Fakat yeterli mi? Elbette hayır. Aşk hayatımızdan kariyerimize, sağlığımızdan maddi, manevi kazançlarımıza kadar her şeyi eetkileyen psikolojimizi şimdi burçların ve tarotun ışığında ele alacağız. Zodyağın 12 farklı burcuna en uygun tarot kartlarıyla psikolojini yorumlayacak ve seni sana anlatacağız.
Hazır mısın?
O halde tarot & burç uyumları başlasın! ✨
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Koç Burcu - Savaş Arabası
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Boğa Burcu - Tılsım Dörtlüsü
İkizler Burcu - Aşıklar
Yengeç Burcu - Ay
Aslan Burcu - Güç
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Başak Burcu - Ermiş
Terazi Burcu - Adalet
Akrep Burcu - Ölüm
Yay Burcu - Dünya
Oğlak Burcu - İmparator
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Kova Burcu - Yıldız
Balık Burcu - Asılan Adam
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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