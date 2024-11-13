Bekleyenlere Müjde: Tarım Kredi Marketleri'ne Elektronik Ürünler Geldi! Robot Süpürge, Isıtıcı Ne Arasanız Var
Bekleyenlere Müjde: Tarım Kredi Marketleri'ne Elektronik Ürünler Geldi! Robot Süpürge, Isıtıcı Ne Arasanız Var
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 13 Kasım'dan itibaren geçerli aktüel kataloğunu duyurdu. Artık Tarım Kredi marketlerinde yalnızca gıda ve temel ihtiyaç ürünleri değil elektronik ürünler de yer alacak. Yeni katalogla birlikte beyaz robot süpürge, yüz temizleme cihazı ve notebook gibi teknoloji ürünleri de indirimli fiyatıyla satışa sunulacak. Peki başka hangi ürünler var? İşte Tarım Kredi Marketlerinin Kasım ayı güncel kataloğu...
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