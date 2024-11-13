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Bekleyenlere Müjde: Tarım Kredi Marketleri'ne Elektronik Ürünler Geldi! Robot Süpürge, Isıtıcı Ne Arasanız Var

Bekleyenlere Müjde: Tarım Kredi Marketleri'ne Elektronik Ürünler Geldi! Robot Süpürge, Isıtıcı Ne Arasanız Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 23:49

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 13 Kasım'dan itibaren geçerli aktüel kataloğunu duyurdu. Artık Tarım Kredi marketlerinde  yalnızca gıda ve temel ihtiyaç ürünleri değil elektronik ürünler de yer alacak. Yeni katalogla birlikte beyaz robot süpürge, yüz temizleme cihazı ve notebook gibi teknoloji ürünleri de indirimli fiyatıyla satışa sunulacak. Peki başka hangi ürünler var? İşte Tarım Kredi Marketlerinin Kasım ayı güncel kataloğu...

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Tarım Kredi'de Bu Hafta Neler Var?

Tarım Kredi'de Bu Hafta Neler Var?

  • Kablosuz şarj cihazı: 399 TL 

  • Yüz temizleme cihazı: 399 TL 

  • Hometech notebook: 5.999 TL 

  • Ropot süpürge beyaz: 15.950 TL 

  • Hometech alfa tablet: 5.950 TL 

  • Şarjlı dikey süpürge: 9.250 TL 

  • Filtreli elektrikli süpürge: 2.799 TL

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  • 6'lı Baharat seti: 219 TL 

  • 9'lu baharat seti: 349 TL 

  • 12'li baharat seti: 359 TL 

  • Ware kupa: 49.90 TL 

  • Ware kase: 49.90 TL

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  • Elektrikli yatay ısıtıcı: 949 TL 

  • Elektrikli dikey ısıtıcı: 1.499 TL 

  • Gezer terlik: 109 TL 

  • Gezer havlu terlik: 135 TL 

  • Çelik tencere seti: 1.299 TL 

  • Granit sahan: 425 TL 

  • Balık tavası: 329 TL 

  • Kale camlı termos: 225 TL 

  • Pedallı temizlik seti: 399 TL

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