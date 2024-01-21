Tarihi Başarı: Gişeleri Altüst Eden "Godzilla Minus One" Filmi Rekordan Rekora Koşuyor
Tarihi Başarı: Gişeleri Altüst Eden "Godzilla Minus One" Filmi Rekordan Rekora Koşuyor
Godzilla'nın yeni filmi 'Godzilla Minus One', 3 Kasım'da Japonya ve 1 Aralık'ta Kuzey Amerika'da gösterime girerek dünya çapında büyük gişe başarısı yakaladı. Toho Stüdyosu'nun bu en başarılı Godzilla filmi, Japonya'nın ulusal değerlerinden biri olan Godzilla serisinin tüm dünyada rekorlar kırmasını sağladı. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Godzilla Minus One" hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından büyük beğeni toplayarak beyazperdede yükselişini sürdürmeye devam ediyor.
Takashi Yamazaki'nin yönetmenliğini üstlendiği ve Toho Stüdyosu'nun yapımcılığını yaptığı bu film, Japonya'da savaş sonrası dönemde geçiyor ve genellikle şehirleri hedef alan güçlü canavarları konu alıyor.
Film Japonya'da 3 Kasım'da, Kuzey Amerika'daysa 1 Aralık'ta gösterime girdi ve dünya çapında büyük bir gişe başarısı elde ederek Toho Stüdyosu'nun en başarılı Godzilla filmi unvanını kazandı.
Godzilla Minus One, dünya çapında 100 milyon dolarlık bir hasılata ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.
Önceki hafta sonu ABD'de 50 milyon dolarlık bir hasılatla açılış yapan film, Kuzey Amerika'da gösterime giren en yüksek hasılatlı Japonca canlı aksiyon filmi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aynı zamanda, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan beşinci İngilizce olmayan filmi unvanını da elde etti.
Rotten Tomatoes'ta 100 üzerinden 98 puan alan ve izleyici skoru da 98 olan film, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından yüksek puanlarla değerlendirildi.
ABD'li eleştirmenler, Yamazaki'nin projenin nispeten küçük bütçesine rağmen elde ettiği görsel başarıyı övgüyle karşılıyor.
Bilimkurgu türündeki bu filmin oyuncu kadrosunda Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando ve Kuranosuke Sasaki gibi isimler yer alıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda