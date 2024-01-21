Tarihi Başarı: Gişeleri Altüst Eden "Godzilla Minus One" Filmi Rekordan Rekora Koşuyor

Godzilla'nın yeni filmi 'Godzilla Minus One', 3 Kasım'da Japonya ve 1 Aralık'ta Kuzey Amerika'da gösterime girerek dünya çapında büyük gişe başarısı yakaladı. Toho Stüdyosu'nun bu en başarılı Godzilla filmi, Japonya'nın ulusal değerlerinden biri olan Godzilla serisinin tüm dünyada rekorlar kırmasını sağladı. Detaylar içerikte. 👇

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