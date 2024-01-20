Netflix'in İzleyici Tercihlerini Çok Etkileyen 'Zevk Uyumu' ile İlgili Bir İddia Gündeme Geldi
Netflix'in İzleyici Tercihlerini Çok Etkileyen 'Zevk Uyumu' ile İlgili Bir İddia Gündeme Geldi
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/691566/...
Dünyanın en popüler dizi ve film platformu Netflix'in 'eşleşme' puanlaması sistemini kaldıracağı iddiaları gündemde. Peki bu puan ne işe yarıyor ve kullanıcıları nasıl etkiliyor? Detaylar içerikte!
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Dünyanın en popüler dizi ve sinema içeriklerinin yayınlandığı platform olan Netflix, hizmet politikasında dikkat çeken bir değişikliğe gidiyor. Independent'e yer alan habere göre Netflix, izleyicilerin izleme seçeneklerini önemli ölçüde etkileyen "eşleşme" puanını platformdan kaldırabilir.
Sıkı bir Netflix kullanıcısı olanlar bilir ki bu "eşleşme" puanı izleyicilerin daha önce izlediği içerikler baz alınarak hangi dizi ve filmleri izlemekten daha çok zevk alabilir bakış açısına göre tasarlanmış bir opsiyon.
Eşleşme puanı ilk olarak 2021 yılında devreye girmişti ve "Şaşırt Beni" seçeneğinin devamı olmuştu. New York Times'ın haberine göre bu özellik de kullanıcıların kafasını bi' hayli karıştırmıştı.
Netflix, kullanıcılarda kafa karışıklığı yaratmamak için son zamanlarda "etiketleme" özelliğine odaklanmış durumda. Örneğin dizi ve filmleri "sürükleyici", "merak uyandıran", "muzip", "acı tatlı" gibi etiketlerle tanımlıyor ve platformda yaklaşık 3 bin etiket var.
Netflix'e göre etiketler seyircinin bir içeriği izleyip izlememesini önemli ölçüde etkiliyor. Çünkü film ve dizilerin görsellerinin, adının ve etiketlerin izleyiciyi 'oynat' tuşuna basmaya itmesi için geçen sürenin ortalama 53 saniye olduğu tahmin ediliyor. Etiketler ise bu konuda oldukça faydalı.
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Peki siz Netflix'te izlemek için dizi ve film ararken hangisine daha çok dikkat ediyorsunuz?
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burayı bir netfilix yetkilisi okursa die yazıyorum arkadaşım izlediğim ile uyumlu olduğunu iddia ettiğiniz dizilerin de filmlerin de çoğunlukla izlemiyorum b... Devamını Gör