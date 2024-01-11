Tarih Verildi: Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın İlk Uzay Görevi için Geri Sayım Başladı!
Tarih Verildi: Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın İlk Uzay Görevi için Geri Sayım Başladı!
Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkacağı tarihi yeni bir video ile açıkladı.👇
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Türkiye Uzay Ajansı TUA, ilk kez bir Türk astronotun da katılacağı uzay görevi ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
Uzay Ajansı, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihini duyurdu.
Gezeravcı'nın 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01.11’de Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edeceğini açıklayan TUA, astronot için hazırlanan bir tanımın videosu da paylaştı.
"Gurur Duy Türkiye, Bu Görev Senin!" sloganıyla birlikte paylaşılan video, sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı haline geldi.
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Türkiye'den bir astronotun da katılacağı uzay görevini konu alan videoyu sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tarihi görev hakkında açıklamalarda bulundu.
Alper Gezeravcı, Ax-3 mürettebatıyla beraber 18 Ocak saat 01.11’de Florida’dan uzaya hareket edecek. Gezeravcı'nın ilk uzay görevi, yaklaşık 55 milyon dolara mal olacak.
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