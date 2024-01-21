Tarih Boyunca İz Bırakan Seri Katillerin Karanlık Hikayeleri
Tarih Boyunca İz Bırakan Seri Katillerin Karanlık Hikayeleri
Kaynak: https://www.britannica.com/list/7-of-...
Dünyada birçok seri katil, tarih boyunca karanlık izler bırakmıştır. Seri katil, farklı zamanlarda ve farklı yerlerde en az iki veya daha fazla kişiyi öldüren suçludur. Bu suçluların çoğu, medya ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, özellikle cinayetlerin vahşet ve karmaşıklığıyla bilinmişlerdir. İşte dünyanın tanıdığı en karanlık seri katillerden bazıları ve onların hikayelerini sizin için derledik.
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1. Yırtıcı Jack
2. Jeffrey Dahmer
3. Harold Shipman
4. John Wayne Gacy
5. H.H. Holmes
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6. Pedro Lopez
7. Ted Bundy
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