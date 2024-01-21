Tarih Boyunca İz Bırakan Seri Katillerin Karanlık Hikayeleri

'Doktor Ölüm' olarak da bilinen Harold Shipman, tahminen 250 hastayı öldürdüğü düşünülmektedir. Bu Doktor Greater İngiltere’nin Manchester eyaletinde çalışmaktaydı ve 1972- 1998 yılları arasında iki ofiste cinayet işlemeye devam ederek işine devam etmiştir. Shipman'ın parçası olduğu ölü yakma belgelerinin fazlalığı ve vakaların çoğunun gece değil gündüz yatakta öldüğü tespit edilen yaşlı kadınlar olması karşısında şaşıran bir cenaze levazımatçısı da dahil olmak üzere birkaç kişi tarafından şüphelenene kadar yakalanmamıştır. Polis soruşturmayı yanlış yönettiğinden dolayı Shipman açgözlü olup bir kurban için kendisini mirasçı olarak gösteren bir vasiyetnameyi uydurana kadar öldürmeye devam etti ki bu, kurbanın kızının şüphelenmesine yol açtı. Sonunda 2000 yılında hüküm giydi ve 2004 yılında hapisteyken intihar etti.