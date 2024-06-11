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Tamam İnandık! Kurban Eti Poşetinin Sağlamlığını Kanıtlamak için Arkadaşını Poşetledi

Tamam İnandık! Kurban Eti Poşetinin Sağlamlığını Kanıtlamak için Arkadaşını Poşetledi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 17:56

Kurban Bayramı yaklaşırken esnafın satış teknikleri de ilginç hal almaya başladı. Ankara'da bir esnaf sattığı kurban eti poşetlerinin sağlam olduğunu kanıtlamak için arkadaşını poşetle taşıdı. Tabii sosyal medyada videonun dolaşıma girmesiyle espriler de art arda gelmeye başladı.

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Gün geçmiyor ki yurdum insanı şaşırtmasın.

Gün geçmiyor ki yurdum insanı şaşırtmasın.

Bayrama az bir süre kala vatandaşlar kurbanlıklarını hazır bulundururken, esnaf da mallarını satmak için uğraşa girdi.

Ankaralı bir esnaf da poşetlerinin sağlamlığını göstermek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Ankaralı bir esnaf da poşetlerinin sağlamlığını göstermek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Kurban eti taşıma poşeti satan esnaf reklam işine farklı bir boyut getirerek, 'Denemesi bizden' dedi ve arkadaşını poşetledi.

Vatandaşları, poşetlediği arkadaşının kilosunu vererek bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.

Vatandaşları, poşetlediği arkadaşının kilosunu vererek bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.

Paylaştığı video da kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Esnafın bu paylaşımına tabiki sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalamadı.

Esnafın bu paylaşımına tabiki sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalamadı.

İlginç poşet testi 'Reklamın iyisi kötüsü olur mu olmaz mı? sorusunu da tekrar gündeme getirmiş oldu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar paylaşımı bilgilendirici bulurken, bazıları da espriye vurdu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar paylaşımı bilgilendirici bulurken, bazıları da espriye vurdu.

Kimine göre böyle bir sağlamlık testine gerek yokken, kimine göre ise satışların patlamasına vesile olacak.

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Videoyu Buradan İzleyebilirsiniz👇🏻

Güvenirliğine ikna olanlar kadar olmayanlar da oldu.

Güvenirliğine ikna olanlar kadar olmayanlar da oldu.
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Esnafın reklam çabasını takdir edenler de vardı.

Esnafın reklam çabasını takdir edenler de vardı.
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Destekleyenler çoğunlukta olabilir🤌

Destekleyenler çoğunlukta olabilir🤌
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Tabii işin goygoyunda olanları geçemez.

Tabii işin goygoyunda olanları geçemez.
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