Tamam İnandık! Kurban Eti Poşetinin Sağlamlığını Kanıtlamak için Arkadaşını Poşetledi
Tamam İnandık! Kurban Eti Poşetinin Sağlamlığını Kanıtlamak için Arkadaşını Poşetledi
Kurban Bayramı yaklaşırken esnafın satış teknikleri de ilginç hal almaya başladı. Ankara'da bir esnaf sattığı kurban eti poşetlerinin sağlam olduğunu kanıtlamak için arkadaşını poşetle taşıdı. Tabii sosyal medyada videonun dolaşıma girmesiyle espriler de art arda gelmeye başladı.
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Gün geçmiyor ki yurdum insanı şaşırtmasın.
Ankaralı bir esnaf da poşetlerinin sağlamlığını göstermek için ilginç bir yönteme başvurdu.
Vatandaşları, poşetlediği arkadaşının kilosunu vererek bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.
Esnafın bu paylaşımına tabiki sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalamadı.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar paylaşımı bilgilendirici bulurken, bazıları da espriye vurdu.
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Videoyu Buradan İzleyebilirsiniz👇🏻
Güvenirliğine ikna olanlar kadar olmayanlar da oldu.
Esnafın reklam çabasını takdir edenler de vardı.
Destekleyenler çoğunlukta olabilir🤌
Tabii işin goygoyunda olanları geçemez.
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