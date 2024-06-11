Tamam İnandık! Kurban Eti Poşetinin Sağlamlığını Kanıtlamak için Arkadaşını Poşetledi

Kurban Bayramı yaklaşırken esnafın satış teknikleri de ilginç hal almaya başladı. Ankara'da bir esnaf sattığı kurban eti poşetlerinin sağlam olduğunu kanıtlamak için arkadaşını poşetle taşıdı. Tabii sosyal medyada videonun dolaşıma girmesiyle espriler de art arda gelmeye başladı.