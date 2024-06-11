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Nijerya Kralı'nın Oğlu ile Evlenen Türk Kızına Gecekondu Şoku: ''Dışardan Baktım Yeşil Türbe...''

Nijerya Kralı'nın Oğlu ile Evlenen Türk Kızına Gecekondu Şoku: ''Dışardan Baktım Yeşil Türbe...''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 16:19 Son Güncelleme: 11.06.2024 - 16:32

Nijerya Kralı'nın oğlu ile evlenen bir sosyal medya kullancısı, kaynanası ve kayınpederinin yaşadığı evi gezerken çektiği video ile gündem oldu. Videoyu takipçileriyle paylaşan Cansu Sancaktar isimli kullanıcıya peş peşe yorumlar geldi.

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Nijerya'ya gelin giden Türk kızı, paylaşımıyla goygoycuların radarına girdi.

Nijerya'ya gelin giden Türk kızı, paylaşımıyla goygoycuların radarına girdi.

Cansu Sancaktar isimli kadın evlendikten sonraki yeni yaşantısı ile ilgili sık sık paylaşımlar yaparak takipçilerinden yorumlar alıyor.

Kapıya aldanıp saray bekleyenler şaştı kaldı.

Kapıya aldanıp saray bekleyenler şaştı kaldı.

Genç kadın son olarak kaynanası ve kayınpederinin yaşadığı evi paylaştı. Geniş bir bahçeye açılan heybetli kapının ardında iki ayrı daire yapılmış ve dairelerde ölen kralın eşleri yaşıyormuş.

İki eşin daireleri yan yana.

İki eşin daireleri yan yana.

Çektiği video ile sosyal medyanın gündemine oturan kullanıcı, kayınpederinin 7 yıl önce vefat ettiğini ve bu evde iki eşinin ayrı dairelerde oturduğunu anlattı.

Gelin kaynana sohbette.

Gelin kaynana sohbette.

Eşinin ailesiyle çok iyi anlaştığını belirten genç kadın burada olmaktan çok mutlu olduğunu da paylaşımında ifade ediyor.

Takipçileri durur mu, espriler havada uçuştu.

Takipçileri durur mu, espriler havada uçuştu.

Video kısa sürede viral olurken sosyal medya kullanıcıları hemen goygoy yapmaya başladı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇🏻

Kimi kullanıcılar Kral'ın yaşadığı evin durumuna,

Kimi kullanıcılar Kral'ın yaşadığı evin durumuna,
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Kimileri ise espriyle yaşantıları hakkında yorumda bulundu.

Kimileri ise espriyle yaşantıları hakkında yorumda bulundu.
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Ayrıca Nijerya Kralı demenin yanlış olduğu bilgisini paylaşanlar da oldu.

Ayrıca Nijerya Kralı demenin yanlış olduğu bilgisini paylaşanlar da oldu.
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Kızılcık Şerbeti goygoycuları da espri patlattı.

Kızılcık Şerbeti goygoycuları da espri patlattı.
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