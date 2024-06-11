Nijerya Kralı'nın Oğlu ile Evlenen Türk Kızına Gecekondu Şoku: ''Dışardan Baktım Yeşil Türbe...''
Nijerya Kralı'nın Oğlu ile Evlenen Türk Kızına Gecekondu Şoku: ''Dışardan Baktım Yeşil Türbe...''
Nijerya Kralı'nın oğlu ile evlenen bir sosyal medya kullancısı, kaynanası ve kayınpederinin yaşadığı evi gezerken çektiği video ile gündem oldu. Videoyu takipçileriyle paylaşan Cansu Sancaktar isimli kullanıcıya peş peşe yorumlar geldi.
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Nijerya'ya gelin giden Türk kızı, paylaşımıyla goygoycuların radarına girdi.
Kapıya aldanıp saray bekleyenler şaştı kaldı.
İki eşin daireleri yan yana.
Gelin kaynana sohbette.
Takipçileri durur mu, espriler havada uçuştu.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇🏻
Kimi kullanıcılar Kral'ın yaşadığı evin durumuna,
Kimileri ise espriyle yaşantıları hakkında yorumda bulundu.
Ayrıca Nijerya Kralı demenin yanlış olduğu bilgisini paylaşanlar da oldu.
Kızılcık Şerbeti goygoycuları da espri patlattı.
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