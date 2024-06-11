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400 Liralık Sandviç Topa Tutuldu: ''400 Lirayı Yesem Daha Kaliteli Beslenmiş Olurum!''

400 Liralık Sandviç Topa Tutuldu: ''400 Lirayı Yesem Daha Kaliteli Beslenmiş Olurum!''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 13:09 Son Güncelleme: 11.06.2024 - 13:25

İstanbul Kapalı Çarşı'da hizmet veren bir meze evindeki sandviçin fiyatı gündem oldu. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren videoda, sandviçi hazırlayan çalışanın koyduğu malzemelere göre biçtiği fiyat görenleri hayrete düşürdü. 400 liraya satılan sandviç için sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.

Kaynak

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Sosyal medya 400 liralık sandviçi konuşuyor.

Sosyal medya 400 liralık sandviçi konuşuyor.

Restoran fiyatlarındaki artış en çok 'cep yakan' konulardan biri olmaya devam ederken, son olarak Kapalı Çarşı'da bir dükkandaki sandviç fiyatı sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi.

Sandviçin içerisindeki malzemeler:

Sandviçin içerisindeki malzemeler:

Az kaşar peyniri

Zeytin ezmesi

4 dilim dana antrikot salam

4 dilim karabiberli füme et

Domates

Paylaşılan videoya yorum yağdı.

Paylaşılan videoya yorum yağdı.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, malzemeleri ve fiyatı eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte o video👇🏻

Demet Akalın da eleştiri yapanlardan biri oldu.

Demet Akalın da eleştiri yapanlardan biri oldu.
twitter.com
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Fiyatı pahalı bulanların yanı sıra,

Fiyatı pahalı bulanların yanı sıra,
twitter.com

Uygun bulanlar da yok değil.

Uygun bulanlar da yok değil.
twitter.com

Kimine malzemelere göre fiyat gayet normal.

Kimine malzemelere göre fiyat gayet normal.
twitter.com

Kimi ise bu fiyata kapıda sıra oluşmasına tepki veriyor.

Kimi ise bu fiyata kapıda sıra oluşmasına tepki veriyor.
twitter.com

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👇🏻
twitter.com
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twitter.com

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