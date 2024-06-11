400 Liralık Sandviç Topa Tutuldu: ''400 Lirayı Yesem Daha Kaliteli Beslenmiş Olurum!''
400 Liralık Sandviç Topa Tutuldu: ''400 Lirayı Yesem Daha Kaliteli Beslenmiş Olurum!''
İstanbul Kapalı Çarşı'da hizmet veren bir meze evindeki sandviçin fiyatı gündem oldu. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren videoda, sandviçi hazırlayan çalışanın koyduğu malzemelere göre biçtiği fiyat görenleri hayrete düşürdü. 400 liraya satılan sandviç için sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.
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Sosyal medya 400 liralık sandviçi konuşuyor.
Sandviçin içerisindeki malzemeler:
Paylaşılan videoya yorum yağdı.
İşte o video👇🏻
Demet Akalın da eleştiri yapanlardan biri oldu.
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Fiyatı pahalı bulanların yanı sıra,
Uygun bulanlar da yok değil.
Kimine malzemelere göre fiyat gayet normal.
Kimi ise bu fiyata kapıda sıra oluşmasına tepki veriyor.
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