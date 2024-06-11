400 Liralık Sandviç Topa Tutuldu: ''400 Lirayı Yesem Daha Kaliteli Beslenmiş Olurum!''

İstanbul Kapalı Çarşı'da hizmet veren bir meze evindeki sandviçin fiyatı gündem oldu. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren videoda, sandviçi hazırlayan çalışanın koyduğu malzemelere göre biçtiği fiyat görenleri hayrete düşürdü. 400 liraya satılan sandviç için sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.

Kaynak