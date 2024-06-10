"Çocukları Devlete mi, Özele mi Verelim" Diye Endişeli Velilere Emrah Safa Gürkan'ın Yanıtı
"Çocukları Devlete mi, Özele mi Verelim" Diye Endişeli Velilere Emrah Safa Gürkan'ın Yanıtı
Tarihçi ve yazar Emrah Safa Gürkan, çocukların devlet okulları yerine özel okula verilmesi ile ilgili kararsız kalan velilere seslendi: 'Pazar günü veli toplantısı yapan özel okula vermem!'
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Yıllardır süren "Özel okul ve devlet okulu" karşılaştırması son zamanlarda ayyuka çıktı. Sosyal medyada konu tartışma gündemi oldu.
Çocuğunu anaokuluna yazdırmak isteyen bir ebeveyn hummalı çalışmasını ve girdiği stresi paylaşınca Emrah Safa Gürkan'dan yanıt geldi.
"Karşılaştığımız en büyük ücret peşin ödemede 1.045.000 TL yani 32.270$ dolar. (Yaz okulu dahil değil)" diyen ebeveyne, Gürkan "Bu kadar abartmayın" dedi.
"Bence bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şey, endişeli veli görmek" diyen Gürkan'a bir kullanıcı "Sizin çocuklar hangi okulda?" diye sordu.
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Gürkan, "Devlette. Lise sonrasını bilemiyorum ama benim Pazar günü veli toplantısı yapan özel okula verecek çocuğum yok" diye yazdı.
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