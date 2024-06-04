Yabancı Okullar Yüzde 100’den Fazla Zam Yaptı: Fiyatlar 1 Milyon Liraya Yaklaştı

Türkiye’de eğitim veren yabancı okullarda hazırlık sınıfı ücretleri geçen yıla göre yüzde 100 zamlanarak 1 milyon liraya yaklaştı. Sınavlarda başarı sağlayan, iyi puanlı öğrencilerin seçtiği okullarda, servis, forma, kırtasiye gibi bedeller de eklenince bir ailenin çocuğunu iyi bir okulda okutmasının maliyeti yıllık olarak 1 milyon lirayı aşıyor.