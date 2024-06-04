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Yabancı Okullar Yüzde 100’den Fazla Zam Yaptı: Fiyatlar 1 Milyon Liraya Yaklaştı

Yabancı Okullar Yüzde 100’den Fazla Zam Yaptı: Fiyatlar 1 Milyon Liraya Yaklaştı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.06.2024 - 16:26

Türkiye’de eğitim veren yabancı okullarda hazırlık sınıfı ücretleri geçen yıla göre yüzde 100 zamlanarak 1 milyon liraya yaklaştı. Sınavlarda başarı sağlayan, iyi puanlı öğrencilerin seçtiği okullarda, servis, forma, kırtasiye gibi bedeller de eklenince bir ailenin çocuğunu iyi bir okulda okutmasının maliyeti yıllık olarak 1 milyon lirayı aşıyor.

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Yılbaşında özel okulların fiyatlarını açıklamasıyla gündeme gelen okul ücretlerindeki yükseliş, yabancı okullarla devam ediyor.

Yılbaşında özel okulların fiyatlarını açıklamasıyla gündeme gelen okul ücretlerindeki yükseliş, yabancı okullarla devam ediyor.

Türkiye'de eğitim vere ABD, Fransız, İtalyan kökenli yabancı özel okullar 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için ücretlerini açıkladı.

Orta halli bir velinin başarı sağlasa dahi çocuklarını bu okullara göndermek imkansız hale geldi.

Orta halli bir velinin başarı sağlasa dahi çocuklarını bu okullara göndermek imkansız hale geldi.

Medyascope'tan Gülseven Özkan'ın haberine göre, okullarda hazırlık sınıfı ücretleri, eğitimin yanında, servis, kıyafet, kitap, kırtasiye bedelleriyle birlikte 1 milyon liranın üzerine çıkıyor.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nde geçen yıl 422 bin 256 TL olan hazırlık sınıfı kayıt ücreti, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için yüzde 100’den fazla zamlanarak 975 bin TL'ye çıktı. Peşin ödeyebilenler için okul ücretinde yüzde 2'lik indirim yapılıyor ve 955 bin 500 TL’ye iniyor.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nde geçen yıl 422 bin 256 TL olan hazırlık sınıfı kayıt ücreti, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için yüzde 100’den fazla zamlanarak 975 bin TL'ye çıktı. Peşin ödeyebilenler için okul ücretinde yüzde 2'lik indirim yapılıyor ve 955 bin 500 TL’ye iniyor.

Fransız okulları hazırlık sınıfı ücretleri 350 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor.

Fransız okulları hazırlık sınıfı ücretleri 350 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi‘nin hazırlık sınıfı taksitli fiyatı 953 bin 180 TL’ye olurken, geçen yıl bu ücret 375 TL'ydi ve okul fiyatındaki artış yüzde 154 oranında oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde özel okulların ücretlerindeki artış için zam oranı (ÜFE+TÜFE)/2 olarak belirlenirken, bu oran sadece ara sınıflarda uygulanıyor. Hazırlık sınıfında okul ücret değişimini kendisi belirliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde özel okulların ücretlerindeki artış için zam oranı (ÜFE+TÜFE)/2 olarak belirlenirken, bu oran sadece ara sınıflarda uygulanıyor. Hazırlık sınıfında okul ücret değişimini kendisi belirliyor.
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Yabancı okulların öğrenci kabullerinde de taban puanlar da yüksek oluyor.

Yabancı okulların öğrenci kabullerinde de taban puanlar da yüksek oluyor.

500 tam puan olan LGS'de  İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi geçen yıl 477 taban puanla öğrenci kabul ederken, Üsküdar Amerikan Lisesi geçen yıl kayıtlarını 482,7 taban puanla tamamlamış görünüyor.

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, geçen yıl hazırlık sınıfı için 380 bin lira alırken, bu yıl peşin kayıt ücreti 920 bin 250 TL, taksitli ücret de 982 bin 335 TL oldu.

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, geçen yıl hazırlık sınıfı için 380 bin lira alırken, bu yıl peşin kayıt ücreti 920 bin 250 TL, taksitli ücret de 982 bin 335 TL oldu.

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi hazırlık sınıfı taksitli ücreti 862 bin TL, Saint Benoit Fransız Lisesi hazırlık sınıfı taksitli okul ücreti 890 bin TL ve Saint Michel Fransız Lisesi hazırlık sınıfı öğrenim ücreti 833 bin TL olarak açıklandı.

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi hazırlık sınıfı taksitli ücreti 862 bin TL, Saint Benoit Fransız Lisesi hazırlık sınıfı taksitli okul ücreti 890 bin TL ve Saint Michel Fransız Lisesi hazırlık sınıfı öğrenim ücreti 833 bin TL olarak açıklandı.

Özel Alman Lisesi hazırlık sınıfı ücreti geçen yıl 207 bin TL olurken, kitap ve kırtasiye maliyetini ekleyerek 905 bin TL’ye çıkardı. Peşin fiyat 842 bin 385 TL olarak belirlendi.

Özel Alman Lisesi hazırlık sınıfı ücreti geçen yıl 207 bin TL olurken, kitap ve kırtasiye maliyetini ekleyerek 905 bin TL’ye çıkardı. Peşin fiyat 842 bin 385 TL olarak belirlendi.

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi hazırlık sınıfı ücreti 417 bin TL, Koç Özel Lisesi hazırlık sınıfı ücreti ise 1 milyon 50 bin TL olurken, 7 gün yatılı kalacak öğrencilerin yurt ücreti de taksitli olarak 460 bin TL olarak belirlendi.

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi hazırlık sınıfı ücreti 417 bin TL, Koç Özel Lisesi hazırlık sınıfı ücreti ise 1 milyon 50 bin TL olurken, 7 gün yatılı kalacak öğrencilerin yurt ücreti de taksitli olarak 460 bin TL olarak belirlendi.
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İstanbul dışında da yabancı okulların fiyatları çok değişmiyor.

İstanbul dışında da yabancı okulların fiyatları çok değişmiyor.

İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi hazırlık sınıfı geçen eğitim öğretim yılında 320 bin TL ücret belirlerken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında taksitli ücreti 750 bin TL olarak belirlendi.

Özel Tarsus Amerikan Koleji‘nde hazırlık sınıfı ücreti taksitle 736 bin TL, Özel İzmir Amerikan Koleji hazırlık sınıfı okul ücreti taksitle 775 bin TL ve SEV Amerikan Koleji Özel SEV Lisesi hazırlık sınıfı taksitli ücreti 975 bin TL olarak açıklandı.

Özel Tarsus Amerikan Koleji‘nde hazırlık sınıfı ücreti taksitle 736 bin TL, Özel İzmir Amerikan Koleji hazırlık sınıfı okul ücreti taksitle 775 bin TL ve SEV Amerikan Koleji Özel SEV Lisesi hazırlık sınıfı taksitli ücreti 975 bin TL olarak açıklandı.

Okul fiyatları sosyal medyada da ilgi çekti.

Okul fiyatları sosyal medyada da ilgi çekti.
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Eğitimde eşitliğin zora düştüğü yorumları görülürken,

Eğitimde eşitliğin zora düştüğü yorumları görülürken,
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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Sizce fiyatlar ödenebilir mi?

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