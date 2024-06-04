Yabancı Okullar Yüzde 100’den Fazla Zam Yaptı: Fiyatlar 1 Milyon Liraya Yaklaştı
Yabancı Okullar Yüzde 100’den Fazla Zam Yaptı: Fiyatlar 1 Milyon Liraya Yaklaştı
Türkiye’de eğitim veren yabancı okullarda hazırlık sınıfı ücretleri geçen yıla göre yüzde 100 zamlanarak 1 milyon liraya yaklaştı. Sınavlarda başarı sağlayan, iyi puanlı öğrencilerin seçtiği okullarda, servis, forma, kırtasiye gibi bedeller de eklenince bir ailenin çocuğunu iyi bir okulda okutmasının maliyeti yıllık olarak 1 milyon lirayı aşıyor.
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Yılbaşında özel okulların fiyatlarını açıklamasıyla gündeme gelen okul ücretlerindeki yükseliş, yabancı okullarla devam ediyor.
Orta halli bir velinin başarı sağlasa dahi çocuklarını bu okullara göndermek imkansız hale geldi.
Üsküdar Amerikan Lisesi'nde geçen yıl 422 bin 256 TL olan hazırlık sınıfı kayıt ücreti, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için yüzde 100’den fazla zamlanarak 975 bin TL'ye çıktı. Peşin ödeyebilenler için okul ücretinde yüzde 2'lik indirim yapılıyor ve 955 bin 500 TL’ye iniyor.
Fransız okulları hazırlık sınıfı ücretleri 350 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde özel okulların ücretlerindeki artış için zam oranı (ÜFE+TÜFE)/2 olarak belirlenirken, bu oran sadece ara sınıflarda uygulanıyor. Hazırlık sınıfında okul ücret değişimini kendisi belirliyor.
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Yabancı okulların öğrenci kabullerinde de taban puanlar da yüksek oluyor.
İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, geçen yıl hazırlık sınıfı için 380 bin lira alırken, bu yıl peşin kayıt ücreti 920 bin 250 TL, taksitli ücret de 982 bin 335 TL oldu.
Sainte Pulcherie Fransız Lisesi hazırlık sınıfı taksitli ücreti 862 bin TL, Saint Benoit Fransız Lisesi hazırlık sınıfı taksitli okul ücreti 890 bin TL ve Saint Michel Fransız Lisesi hazırlık sınıfı öğrenim ücreti 833 bin TL olarak açıklandı.
Özel Alman Lisesi hazırlık sınıfı ücreti geçen yıl 207 bin TL olurken, kitap ve kırtasiye maliyetini ekleyerek 905 bin TL’ye çıkardı. Peşin fiyat 842 bin 385 TL olarak belirlendi.
Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi hazırlık sınıfı ücreti 417 bin TL, Koç Özel Lisesi hazırlık sınıfı ücreti ise 1 milyon 50 bin TL olurken, 7 gün yatılı kalacak öğrencilerin yurt ücreti de taksitli olarak 460 bin TL olarak belirlendi.
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İstanbul dışında da yabancı okulların fiyatları çok değişmiyor.
Özel Tarsus Amerikan Koleji‘nde hazırlık sınıfı ücreti taksitle 736 bin TL, Özel İzmir Amerikan Koleji hazırlık sınıfı okul ücreti taksitle 775 bin TL ve SEV Amerikan Koleji Özel SEV Lisesi hazırlık sınıfı taksitli ücreti 975 bin TL olarak açıklandı.
Okul fiyatları sosyal medyada da ilgi çekti.
Eğitimde eşitliğin zora düştüğü yorumları görülürken,
İşte o yorumlardan bazıları.
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