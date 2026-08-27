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Tam Şu An İçmen Gereken Kahve Hangisi?

etiket Tam Şu An İçmen Gereken Kahve Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 09:51
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İnsanın canı günün her saati farklı bir kahve içmek isteyebiliyor. Peki tam şu an önüne bir fincan koysak, hangisi seni çok mutlu ederdi? Soruları cevapla, bugün içmen gereken kahveyi söyleyelim. 👇

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1. Şu anki modunu nasıl tanımlarsın?

2. Sabah kahveni genelde nasıl seversin?

3. Kahve içerken yanında hangisi olsun?

4. Çalışıyorsun ve saat 15.00 oldu, enerjin düştü. Ne yaparsın?

5. Kahveni seçerken senin için en önemli şey ne?

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6. Bir kafeye gittin, menüde 20 çeşit kahve var. Ne yaparsın?

7. Günün hangi zamanı içtiğin kahve seni daha çok keyiflendiriyor.

8. Son olarak, kahveni hangi manzaraya karşı içmek istersin?

Şu an espresso içmelisin!

Şu an espresso içmelisin!

Senin şu an ihtiyacın olan şey yoğun bir kahve, yani espresso! Kahvenin tadını hissedip kendine gelmek istiyorsun. Süt, şeker veya ekstra malzemeler senin için biraz gereksiz, kahve dediğin kahve gibi olmalı! Philips Café Aromis 8000 Serisi ile espressoyu damak zevkine göre kişiselleştirebilir, yoğunluk seviyesini ayarlayabilirsin. Makinenin BrewExtract teknolojisi daha fazla kahve çekirdeği kullanarak yoğun bir aroma sunarken, 7 farklı yoğunluk seviyesi arasından seçim yapmana da olanak tanıyor. 'Espresso yapmakla kim uğraşacak?' diye düşünmene gerek kalmadı!

Cappuccino içmen lazım!

Cappuccino içmen lazım!

Sen köpüklü kahveleri seviyorsun. Kahven sert olabilir ama yanında yumuşak bir süt köpüğü olmalı. Şu an kahve keyfi yapma modundasın, Cappuccino tam da böyle bir kahve. Ama evdeyken nasıl yapacağını düşünüyorsan aradığın şeyi biz söyleyelim. Philips Café Aromis 8000 Serisi'yle cappuccino'nun yanı sıra farklı sıcak ve soğuk sütlü kahveler de hazırlayabiliyorsun. Yani bugün kahve molasını biraz daha keyifli hale getirmek istiyorsan, yapman gereken belli!

Cold Brew içmelisin!

Cold Brew içmelisin!

Sen şu an biraz ferahlamak istiyorsun. Bugün senin kahve molan belli, bol buzlu bir Cold Brew! Özellikle sıcak bir günde, eline buz gibi bir Cold Brew alıp uzun uzun içmek sana çok iyi gelir. Sert kahveler yerine daha dengeli bir tat arıyorsun. Evde kendine güzel bir Cold Brew hazırlamak da Philips Café Aromis ile çok kolay. Philips Café Aromis 8000 Serisi ile Cold Brew'un yanı sıra farklı sıcak ve soğuk kahveler de hazırlayabilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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