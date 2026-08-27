Tam Şu An İçmen Gereken Kahve Hangisi?
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İnsanın canı günün her saati farklı bir kahve içmek isteyebiliyor. Peki tam şu an önüne bir fincan koysak, hangisi seni çok mutlu ederdi? Soruları cevapla, bugün içmen gereken kahveyi söyleyelim. 👇
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1. Şu anki modunu nasıl tanımlarsın?
2. Sabah kahveni genelde nasıl seversin?
3. Kahve içerken yanında hangisi olsun?
4. Çalışıyorsun ve saat 15.00 oldu, enerjin düştü. Ne yaparsın?
5. Kahveni seçerken senin için en önemli şey ne?
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6. Bir kafeye gittin, menüde 20 çeşit kahve var. Ne yaparsın?
7. Günün hangi zamanı içtiğin kahve seni daha çok keyiflendiriyor.
8. Son olarak, kahveni hangi manzaraya karşı içmek istersin?
Şu an espresso içmelisin!
Cappuccino içmen lazım!
Cold Brew içmelisin!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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