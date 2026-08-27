Tam Şu An İçmen Gereken Kahve Hangisi?

Sen şu an biraz ferahlamak istiyorsun. Bugün senin kahve molan belli, bol buzlu bir Cold Brew! Özellikle sıcak bir günde, eline buz gibi bir Cold Brew alıp uzun uzun içmek sana çok iyi gelir. Sert kahveler yerine daha dengeli bir tat arıyorsun. Evde kendine güzel bir Cold Brew hazırlamak da Philips Café Aromis ile çok kolay. Philips Café Aromis 8000 Serisi ile Cold Brew'un yanı sıra farklı sıcak ve soğuk kahveler de hazırlayabilirsin.