Sen Bir Kahve Olsan Hangisi Olurdun?

Sen tam bir güç ve enerji deposusun! Net, kararlı ve hedeflerine kilitlenen bir yapın var. Zaman kaybetmeyi sevmiyorsun bu yüzden de lafı hiç dolandırmadan doğrudan konuya giriyorsun. Etrafındakilere ilham veren güçlü bir liderlik aura’sına sahipsin. Bu yüzden de yoğun tempon ve dik duruşunla sen hayatın sert ama etkileyicisisin yani Philips Cafe Aromis ile yapılmış enfes bir Espresso!