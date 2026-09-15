Sen Bir Kahve Olsan Hangisi Olurdun?
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Sen bir kahve olsan hangisi olurdun? Daha sade bir şey mi yoksa sütlü mü? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken şey çok basit: Bu testi çözmek!
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1. Öncelikle nasıl uyanırsın?
2. Yoğun ve stresli bir günle nasıl başa çıkıyorsun?
3. Senin arkadaş grubundaki rolün bunlardan hangisi?
4. Hayalindeki ideal tatil konsepti hangisi?
5. Yeni bir insanla tanıştığında ilk izlenimin nasıl olur?
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6. Peki bir karar verirken neye güvenirsin?
7. Hafta sonu boşsun... İlk tercihin hangisi olur?
8. Senin için bir ilişkide olmazsa olmaz şey nedir?
Espresso!
Latte!
Karamel macchiato!
Americano!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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