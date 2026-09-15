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Sen Bir Kahve Olsan Hangisi Olurdun?

etiket Sen Bir Kahve Olsan Hangisi Olurdun?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
15.09.2026 - 09:52
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Sen bir kahve olsan hangisi olurdun? Daha sade bir şey mi yoksa sütlü mü? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken şey çok basit: Bu testi çözmek!

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1. Öncelikle nasıl uyanırsın?

2. Yoğun ve stresli bir günle nasıl başa çıkıyorsun?

3. Senin arkadaş grubundaki rolün bunlardan hangisi?

4. Hayalindeki ideal tatil konsepti hangisi?

5. Yeni bir insanla tanıştığında ilk izlenimin nasıl olur?

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6. Peki bir karar verirken neye güvenirsin?

7. Hafta sonu boşsun... İlk tercihin hangisi olur?

8. Senin için bir ilişkide olmazsa olmaz şey nedir?

Espresso!

Espresso!

Sen tam bir güç ve enerji deposusun! Net, kararlı ve hedeflerine kilitlenen bir yapın var. Zaman kaybetmeyi sevmiyorsun bu yüzden de lafı hiç dolandırmadan doğrudan konuya giriyorsun. Etrafındakilere ilham veren güçlü bir liderlik aura’sına sahipsin. Bu yüzden de yoğun tempon ve dik duruşunla sen hayatın sert ama etkileyicisisin yani Philips Cafe Aromis ile yapılmış enfes bir Espresso!

Latte!

Latte!

Sen hayatın dengesi ve huzur kaynağısın! Yumuşak huylu, uyumlu ve güven veren yapınla etrafındaki insanları rahatlatıyorsun. Aşırılıklardan hiç hoşlanmıyorsun, her zaman makul ve anlayışlı yaklaşımı benimseme taraftarısın. Dostluğun, samimiyetin ve iç ısıtan enerjinle sen kahvelerin en sevilen klasiği yani Philips Cafe Aromis ile yapılmış enfes bir Latte’sin!

Karamel macchiato!

Karamel macchiato!

Sen hayatın tadını çıkarmayı bilen, renkli ve tatlı bir ruha sahipsin! Detaylardaki şıklıklar, tatlı sürprizler ve küçük lüksler tam sana göre diyebiliriz. Neşenle girdiğin her ortamı aydınlatıyorsun resmen. Tabii bir de insanlara moral veriyorsun. Hayatına katacağın o tatlı dokunuşlarla sen kesinlikle Philips Cafe Aromis ile yapılmış enfes bir Karamel Macchiato’sun!

Americano!

Americano!

Sen derin, entelektüel ve yapmacıklıktan uzak bir karaktere sahipsin! Gösterişten hoşlanmıyorsun, sadeliğin içindeki zarafeti tercih ediyorsun.O sakin duruşunun arkasında zengin bir iç dünya ve güçlü bir gözlem yeteneği saklı hatta! Kaliteli sohbetlerin ve zamansız duruşunla sen klasikten vazgeçmeyenlerin Philips Cafe Aromis ile yapılmış enfes kahvesi americano'sun!

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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