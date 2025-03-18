Suudi Arabistan'da Ayın Teknik Direktörü Fatih Terim!

Türk futbolunun efsane ismi, ayın en iyisi seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

'Kulüp hâlinde bir bütün olarak çok çalışmanın ve aynı hedef için mücadele etmenin karşılığı olan bu ödül, kesinlikle bireysel bir başarı değil. @AlShababSaudiFC’de birlikte görev yaptığım herkesi, oyuncularımı ve ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza armağan, daha güzel günlerin habercisi olsun.

#yallashabab'