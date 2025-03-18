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Suudi Arabistan'da Ayın Teknik Direktörü Fatih Terim!

Suudi Arabistan'da Ayın Teknik Direktörü Fatih Terim!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.03.2025 - 10:02

Fatih Terim, Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü seçildi! Al Shabab'ın başında son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, mart ayının en iyi hocası ödülüne layık görüldü. Siyah-beyazlı ekip, Terim yönetiminde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla ligde yükselişe geçti.

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Al Shabab'da yükselişin mimarı Fatih yerim, ayın teknik direktörü oldu.

Al Shabab'da yükselişin mimarı Fatih yerim, ayın teknik direktörü oldu.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, gösterdiği başarılı performansla ayın teknik direktörü seçildi. Son haftalarda takımına ivme kazandıran deneyimli hoca, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekti. Bu süreçte Al Shabab, rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Sosyal medya hesabından ekibini tebrik etti.

Sosyal medya hesabından ekibini tebrik etti.
twitter.com

Türk futbolunun efsane ismi, ayın en iyisi seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

'Kulüp hâlinde bir bütün olarak çok çalışmanın ve aynı hedef için mücadele etmenin karşılığı olan bu ödül, kesinlikle bireysel bir başarı değil. @AlShababSaudiFC’de birlikte görev yaptığım herkesi, oyuncularımı ve ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza armağan, daha güzel günlerin habercisi olsun. 

#yallashabab'

Ligin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Helal olsun imparator!" denildi.

Ligin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Helal olsun imparator!" denildi.
twitter.com

'10 gol attı, 2 gol yedi, 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı: Fatih Terim Ayın Teknik Direktörü. Helal olsun imparator!'

43 puanla 6. sırada bulunuyor.

43 puanla 6. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı kulüp, geride kalan 25 hafta sonunda topladığı 43 puanla 6. sırada yer alırken üst sıralar için iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Terim'in karnesi ise şu ana kadar şöyle: 13 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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