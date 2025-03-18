Suudi Arabistan'da Ayın Teknik Direktörü Fatih Terim!
Suudi Arabistan'da Ayın Teknik Direktörü Fatih Terim!
Fatih Terim, Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü seçildi! Al Shabab'ın başında son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, mart ayının en iyi hocası ödülüne layık görüldü. Siyah-beyazlı ekip, Terim yönetiminde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla ligde yükselişe geçti.
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Al Shabab'da yükselişin mimarı Fatih yerim, ayın teknik direktörü oldu.
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Sosyal medya hesabından ekibini tebrik etti.
Ligin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Helal olsun imparator!" denildi.
43 puanla 6. sırada bulunuyor.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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