Survivor Seda Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Seda Aktuğlu Kaç Yaşında ve Nerelidir?

Seda Aktuğlu, Survivor'dan önce 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasında seyirci karşısına çıktı.

Aktuğlu, 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasında, son iki kutuda 200 TL ve 100.000 TL kalınca 34.000 TL'lik teklifi kabul etmişti. Daha sonra yarışmacının kutusunda ise 100.000 TL olduğu ortaya çıkmıştı. Seda Aktuğlu, bu kez de Survivor 2024 All Star yarışmasında mavi takımda yer alıyor.