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Survivor Seda Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Seda Aktuğlu Kaç Yaşında ve Nerelidir?

Survivor Seda Kimdir? Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Seda Aktuğlu Kaç Yaşında ve Nerelidir?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.01.2024 - 22:40

TV 8 ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen yarışma programı Survivor All Star, 1 Ocak 2024 tarihinde başladı! Yayınlandığı günden itibaren seyircilerin beğenisini kazanan yarışmanın birbirinden iddialı ve hırsı yarışmacıları da bir hayli dikkat çekti. Mavi takım yarışmacıları arasında yer alan Seda Aktuğlu da yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Peki, Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu kimdir? Seda Aktuğlu kaç yaşında ve nereli? 

İşte, Survivor All Star 2024 yarışmacısı Seda Aktuğlu hakkında merak edilenler...

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Survivor Seda Aktuğlu Kimdir?

Survivor Seda Aktuğlu Kimdir?

Survivor All Star 2024 yarışında adından söz ettiren Seda Aktuğlu, 24 Nisan 1987'de Almanya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Seda Aktuğlu, 2003 yılında Türkiye'ye döndü. Eğitimine Türkiye'de devam devam eden Aktuğlu, Eskişehir'de lise öğrenimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Bu sırada Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi eğitimi de aldı.

Survivor Seda, "Geliyorum... Hem de harika bir moralle tatlım!" sözleriyle dikkat çekti!

Survivor Seda, "Geliyorum... Hem de harika bir moralle tatlım!" sözleriyle dikkat çekti!

Survivor All Star 2024'ün iddialı yarışmacılarından biri olan Seda Aktuğlu büyük bir moral ve motivasyonla yarışmaya başladı. 

Mavi takımın diğer oyuncuları ise Nefise Karatay, Seda Ocak, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Yiğit Poyraz, Yasin Obuz, Özgür Tetik, Yunus Emre ve Ogeday Girişken!

Survivor Seda Aktuğlu daha önce 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasına katıldı!

Survivor Seda Aktuğlu daha önce 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasına katıldı!

Seda Aktuğlu, Survivor'dan önce 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasında seyirci karşısına çıktı.

Aktuğlu, 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasında, son iki kutuda 200 TL ve 100.000 TL kalınca 34.000 TL'lik teklifi kabul etmişti. Daha sonra yarışmacının kutusunda ise 100.000 TL olduğu ortaya çıkmıştı. Seda Aktuğlu, bu kez de Survivor 2024 All Star yarışmasında mavi takımda yer alıyor.

Survivor Seda Aktuğlu Evli mi?

Survivor Seda Aktuğlu Evli mi?

Survivor yarışmasının 2024 sezonunda mavi takımda yer alan Seda Aktuğlu'nun evli olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

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