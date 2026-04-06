Survivor Nefise, Murat Boz'un Kendisine İlgi Duyduğunu İddia Etti

Merve Ersoy - TV Editörü
07.04.2026 - 00:22

Survivor 2026'da iki gün süren birleşme partisi sona erdi. Geçtiğimiz sezon Yunan bir yarışmacıdan hoşlanan Nefise, bu kez de birleşme partisine konuk olan Murat Boz'u yakın markajına aldı. Nefise, Murat Boz'un kendisine ilgi duyduğunu iddia etti.

Nefise, Survivor'a konuk olan Murat Boz'la ilgili herkesi şaşırtan iddialarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon bir Yunan yarışmacıdan hoşlanan Nefise, bu sezon yarışmaya katıldığından bu yana Murat Ceylan'ın yakışıklılığından bahsediyordu. Ta ki Murat Boz gelene kadar! Onun yakışıklılığını diline dolayan Nefise bununla da yetinmedi ve Murat Boz'un kendisine ilgi duyduğunu iddia etti.

Nefise, "Hemen beni böyle kolumdan, elimden tuttu, gözlerimin içine bakarak dans etmek istedi."

Murat Boz'un kendisine ilgi duyduğundan emin olan Nefise şu açıklamalarda bulundu: 'Murat Boz'un bana olan ilgisi sadece sana değil, ha bize de böyle davrandı. Öyle bir şey yoktu! Ekip dahil, jüriler dahil, Acun Bey dahil, Murat Boz bir tek bana farklı davrandı. Bir tek benimle ilgilendi, bir tek benim şarkımla ilgilendi. Beni sahneye kaldırdı, benimle dans etti, benim gözümün içine baktı. Benimle gözümün içine baka baka dans etmek istedi. O yüzden görünen köy kılavuz istemez diyorum. Herkes işine baksın, kıskanmayın Murat Boz benimle ilgilendi diye. Bende öyle bir şey görmedim zaten. Murat Boz'un kafasını karıştırmaya çalıştılar ama Murat Boz bunu yemedi. Orada adamı ortaya almışlar, adam ortada beni arıyor! Murat Boz beni arıyor sahneye çağırmak için. Göz de geçmiş adamın önünü topuklularla bu şekilde kapatıyor. Niye kapatıyorsun adamın önünü abi? Adam beni arıyor! Elimden tutup beni dans ettirmek istiyor, sen adamın önünü neden kapatıyorsun? Gerçekten çok samimiyetle söylüyorum çok gerildim, hatta bozuldum. Gözlerim tam doldu yani, sağa sola bakıyorum. Ben genelde bozulduğumda sağa sola bakarım, ilgilenmiyormuş gibi yaparım. Ama Allah'tan Murat Boz hemen 'Geri dönüş olsa' deyip beni o kalabalığın, o kızların içinden buldu. Arkadaydım çünkü, hatta 'Benimle ilgilenmiyor' diye Sercan’la dans ettim. Hemen beni böyle kolumdan, elimden tuttu, gözlerimin içine bakarak dans etmek istedi. Tabii heyecanlandım. İlk defa bir erkeğin gözlerine bakamadım. Şimdi bana bakan bir Murat Boz; melun melun gözleri, bir güzel gözleri var adamın, yani bakamazsın. Titredim sahneye çıktığımda. Normalde çok güzel bir performansım vardı ama ona böyle ilk performansımda cıvıttığımı düşünüyorum, eğlendirdiğimi düşünüyorum. Murat Boz gözünün içine bakarken kimse şarkı söyleyemez bence. Ben çok yakışıklı insanların gözüne bakamıyorum. Bunu çevrem bilir, Murat Boz gerçekten çok yakışıklı. Çok güzel bir andı, çok kafama girdi, kafam çok karıştı. Murat Boz deseydi ki; 'Gel seni İstanbul'a götüreyim', yemin ediyorum mikrofonu bırakırdım, 'Hadi görüşürüz, keep bye' deyip vallahi Murat Boz'la dönerdim. Ben her şeyin görüldüğünün de farkındayım, bana olan ilginin de farkındayım. Hiç umrumda değil; hepinizden güzel söyledim, hepinizden güzel dans ettim. Murat Boz hepinizin içinden bir tek benimle ilgilendi, bir tek bana baktı, bir tek benim şarkımda eğlendi. Çatlayın abi!'

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
