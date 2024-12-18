onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Survivor Mevlüt Koçak Kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Kadrosunda Yer Alan Mevlüt Koçak Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor Mevlüt Koçak Kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Kadrosunda Yer Alan Mevlüt Koçak Kaç Yaşında ve Nereli?

Acun Ilıcalı survivor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 16:08

Survivor 2025'in heyecanla beklenen kadrosu ve konsepti belli oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan 2025 All Star ve Gönüllüler kadrosu Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. All Star kadar gönüllüler takımı da dikkatleri üzerine çekerken, merak edilen yarışmacılardan biri de Mevlüt Koçak oldu. Peki, Mevlüt Koçak kimdir? Mevlüt Koçak kaç yaşında ve nereli? 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Survivor Mevlüt Koçak Kimdir?

Survivor Mevlüt Koçak Kimdir?

TV 8 ekranlarında yayınlanacak nefes keseci yarışma programı Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler kadroları belli oldu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarlar dikkat çeken yarışmacılardan biri de Mevlüt Koçak oldu. Genç ve yeni yarışmacı hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmazken, sportif kişiliği dikkat çekti.

Mevlüt Koçak Ne İş Yapıyor?

Mevlüt Koçak Ne İş Yapıyor?

Survivor 2025 tanıtımında 'Ben Mevlüt, zor bir meslekten geliyorum. Survivor'a da zor diyorlar, ama beni tanımıyorlar.' diyen Mevlüt Koçak'ın yaptığı iş ve ilgilendiği sporlar merak edildi. Su sporları, yüzme ve küreğe ilgisi olan Mevlüt'ün ayrıca ATV turlarına da katıldığı öğrenildi.

Mevlüt Koçak'ın Instagram Hesabı

Mevlüt Koçak'ın Instagram Hesabı

Survivor 2025 Gönüllüler kadrosunda yer alan Mevlüt Koçak, Instagram'da @mevlutkocak.officialkullanıcı adıyla yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın