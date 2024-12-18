Survivor Mevlüt Koçak Kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Kadrosunda Yer Alan Mevlüt Koçak Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor 2025'in heyecanla beklenen kadrosu ve konsepti belli oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan 2025 All Star ve Gönüllüler kadrosu Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. All Star kadar gönüllüler takımı da dikkatleri üzerine çekerken, merak edilen yarışmacılardan biri de Mevlüt Koçak oldu. Peki, Mevlüt Koçak kimdir? Mevlüt Koçak kaç yaşında ve nereli?

İşte detaylar...