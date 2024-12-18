Survivor 2025 Yarışmacısı Kübra Avcı Kimdir? Gönüllüler Takımı Kübra Avcı Kaç Yaşında, Nereli?
Survivor 2025 Yarışmacısı Kübra Avcı Kimdir? Gönüllüler Takımı Kübra Avcı Kaç Yaşında, Nereli?
Survivor 2025, Ocak ayında birbirinden iddialı yarışmacılarla başlıyor. 2025 yılında All Star Gönüllüler takımlarının yarışacağı Survivor kadrosu merak konusu oldu. Survivor Gönüllüler takımında yer alan isimler, fragmanın yayınlanmasının ardından belli oldu. Kübra Avcı da Survivor Gönüllü takımının dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Peki Survivor 2025 Kübra Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Survivor Kübra Kimdir?
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Survivor Kübra Mesleği Ne?
Survivor Kübra Nereli?
Survivor Kübra Instagram
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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