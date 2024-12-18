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Survivor 2025 Yarışmacısı Kübra Avcı Kimdir? Gönüllüler Takımı Kübra Avcı Kaç Yaşında, Nereli?

Survivor 2025 Yarışmacısı Kübra Avcı Kimdir? Gönüllüler Takımı Kübra Avcı Kaç Yaşında, Nereli?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 15:33

Survivor 2025, Ocak ayında birbirinden iddialı yarışmacılarla başlıyor. 2025 yılında All Star Gönüllüler takımlarının yarışacağı Survivor kadrosu merak konusu oldu. Survivor Gönüllüler takımında yer alan isimler, fragmanın yayınlanmasının ardından belli oldu. Kübra Avcı da Survivor Gönüllü takımının dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Peki Survivor 2025 Kübra Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Survivor Kübra Kimdir?

Survivor Kübra Kimdir?

Survivor Kübra, 2025 sezonunun dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Survivor izleyicileri, Kübra'nın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Survivor Gönüllüler takımında yer alan Kübra'nın soyadı Avcı'dır. Kübra Avcı, henüz 20'li yaşlarında olup dikkat çekici bir fiziğe sahiptir.

Survivor Kübra Mesleği Ne?

Survivor Kübra Mesleği Ne?

Survivor Kübra Avcı, sporla yakından ilgilenmektedir. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken ismin, profesyonel hayatında da sporla yakından ilgilendiği tahmin ediliyor.

Survivor Kübra Nereli?

Survivor Kübra Nereli?

Survivor Kübra Avcı'nın hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor. Ancak sosyal medya hesaplarında, Kübra Avcı'nın Antalya'da yaşadığı görülüyor. 

Kübra Avcı'nın Instagram'da 15 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Survivor Kübra Instagram

Survivor Kübra Instagram

Survivor Kübra Avcı'nın Instagram hesabı: aavcikubraa

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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