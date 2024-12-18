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Survivor Adilhan Kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Kadrosunda Yer Alan Adilhan Numan Kaç Yaşında, Nereli?

Survivor Adilhan Kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Kadrosunda Yer Alan Adilhan Numan Kaç Yaşında, Nereli?

Acun Ilıcalı survivor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 15:53

Survivor 2025'in merakla beklenen kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler kadrosunda yer alan yarışmacılar ise dikkatleri üzerine çekti. Gönüllüler takımında yer alan yarışmacılardan biri de Adilhan Numan oldu. Tanıtım filminde iddialı sözlerle giriş yapan Adilhan Numan'ın kim olduğu ise merak edildi. Peki, Adilhan Numan kimdir? Survivor Adilhan kaç yaşında ve nereli? 

İşte detaylar...

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Survivor Adilhan Numan Kimdir?

Survivor Adilhan Numan Kimdir?

Survivor 2025'in genç ve yeni yarışmacılarından Adilhan Numan'ın İstanbul, Gaziosmanpaşalı olduğu söyleniyor. Adilhan, İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okuyor.

Adilhan Numan Hangi Sporu Yapıyor?

Adilhan Numan Hangi Sporu Yapıyor?

Adilhan Numan, spora olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Adilhan, İstanbul Üniversitesi'ndeki eğitimine devam ederken bir yandan da Amerikan futbolu oynuyor. Adilhan'ın daha önce Kick boks da yaptığı ve ayrıca çizime de ilgisi olduğu biliniyor.

Sportif kişiliği ile ön plana çıkan Adilhan Numan, Survivor tanıtımında da iddialı bir şekilde hedefinin zirve olduğunu dile getirdi.

Sportif kişiliği ile ön plana çıkan Adilhan Numan, Survivor tanıtımında da iddialı bir şekilde hedefinin zirve olduğunu dile getirdi.

'Ben Adilhan, herkese meydan okuyorum. Yüreğimle savaşmaya, Survivor'da zirve olmaya geldim.'

Adilhan Numan'ın Instagram Hesabı

Adilhan Numan'ın Instagram Hesabı

Survivor 2025 Gönüllüler kadrosunda yer alan Adilhan Numan, Instagram'da @adilhan.nmn kullanıcı adıyla yer alıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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