Survivor Adilhan Kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Kadrosunda Yer Alan Adilhan Numan Kaç Yaşında, Nereli?

Survivor 2025'in merakla beklenen kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler kadrosunda yer alan yarışmacılar ise dikkatleri üzerine çekti. Gönüllüler takımında yer alan yarışmacılardan biri de Adilhan Numan oldu. Tanıtım filminde iddialı sözlerle giriş yapan Adilhan Numan'ın kim olduğu ise merak edildi. Peki, Adilhan Numan kimdir? Survivor Adilhan kaç yaşında ve nereli?

İşte detaylar...