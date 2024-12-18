Survivor Adilhan Kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Kadrosunda Yer Alan Adilhan Numan Kaç Yaşında, Nereli?
Survivor Adilhan Kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Kadrosunda Yer Alan Adilhan Numan Kaç Yaşında, Nereli?
Survivor 2025'in merakla beklenen kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler kadrosunda yer alan yarışmacılar ise dikkatleri üzerine çekti. Gönüllüler takımında yer alan yarışmacılardan biri de Adilhan Numan oldu. Tanıtım filminde iddialı sözlerle giriş yapan Adilhan Numan'ın kim olduğu ise merak edildi. Peki, Adilhan Numan kimdir? Survivor Adilhan kaç yaşında ve nereli?
İşte detaylar...
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Survivor Adilhan Numan Kimdir?
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Adilhan Numan Hangi Sporu Yapıyor?
Sportif kişiliği ile ön plana çıkan Adilhan Numan, Survivor tanıtımında da iddialı bir şekilde hedefinin zirve olduğunu dile getirdi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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