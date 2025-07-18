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Furkan Kızılay Kimdir? Furkan Kızılay Nereli ve Kaç Yaşında?

Furkan Kızılay Kimdir? Furkan Kızılay Nereli ve Kaç Yaşında?

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 11:13

“Çocuklar Duymasın”daki Havuç rolüyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, oyunculuk kariyerini müzik projeleri ve yarışma programlarıyla çeşitlendirmeyi başardı. Hem ekran önü hem sahne performanslarıyla dikkat çeken Kızılay, yıllar içinde farklı alanlarda üretmeye devam etti. Furkan Kızılay kim, kaç yaşında ve hangi projelerle öne çıktı, birlikte inceleyelim.

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Furkan Kızılay Kimdir?

Furkan Kızılay Kimdir?

Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990’da İstanbul’un Şile ilçesinde doğdu. 2025 itibarıyla 34 yaşında olan Kızılay, yaklaşık 1.71 boyunda ve 75 kilo civarında. Kadir Has Üniversitesi’nde Sistem Mühendisliği (Enformasyon Teknolojileri) eğitimi alan Furkan, asıl olarak oyunculuk ve müzik kariyeriyle tanınıyor. Henüz çocuk yaşta televizyon dünyasına adım atan Kızılay, zamanla hem ekranlarda hem sahnede kendine önemli bir yer edindi.

Furkan Kızılay Kariyer Başlangıcı

Furkan Kızılay Kariyer Başlangıcı

Furkan Kızılay’ın kariyeri, henüz çocuk yaşlardayken rol aldığı reklam filmleriyle başladı. Ancak asıl çıkışını, 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı “Havuç Emre” karakteriyle yaptı. Bu rol, onu Türkiye’nin en tanınan çocuk oyuncularından biri haline getirdi ve yıllar boyunca izleyicinin hafızasında yer etti. Dizideki başarısıyla geniş kitlelere ulaşan Kızılay, böylece televizyon dünyasında sağlam bir adım atmış oldu.

Furkan Kızılay Özel Hayatı

Furkan Kızılay Özel Hayatı

Furkan Kızılay özel hayatında da uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz’la mutlu bir yolculukta. 2025’in Mayıs ayında sade bir nişanla yüzükleri taktılar, hemen ardından da 1 Haziran’da evlendiler. Hatta düğünden aylar önce, Paris’te romantik bir evlenme teklifiyle gündeme gelmişlerdi.

Furkan Kızılay Güncel Projeleri

Furkan Kızılay Güncel Projeleri

Furkan Kızılay şu sıralar müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya dünyasında oldukça aktif. YouTube kanalında özellikle otomobil incelemeleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda, 'Ne iş yapıyorsunuz?' gibi eleştirilere karşı “Google’a ismimi yazarak projelerimi görebilirsiniz” diyerek dijital mecralarda kendi varlığını netleştirdi ve bu açıklamayla gündeme geldi. Yani Furkan, hem müzikal üretimini sürdürüyor hem de içerik üreticiliğiyle otomobil tutkusunu birleştirerek yeni nesil sosyal medya trendlerini yakalıyor.

Furkan Kızılay Yer Aldığı Yapımlar

Furkan Kızılay Yer Aldığı Yapımlar

Diziler

  • Çocuklar Duymasın (2002–2014): Havuç Emre 

  • Dadı (2001): Ege 

  • Kıvılcım (1999): Kariyerine başladığı ilk dizilerden biri.

  • Gecekondu (2010–2011): Eğlenceli skeç programında kendini oynadı.

  • Aslan Ailem (2017): Rıfkı

Filmler

  • Emret Komutanım: Şah Mat (2007): Junior 

  • Hannas: Karanlıkta Saklanan (2015): Korku-gerilim türünde başrol oynadı.

  • Kolpaçino 3. Devre (2016): Komedi filminde kuzen rolü

  • Organik Aşk Hikayeleri (2017): “Deniz” 

Şarkılar

  • Aşksın Sen (2009): İlk albümü.

  • Her Şey Senle, Karamel Kokun, Ecem (2009–2014): Şarkıları

  • Sıkıldım, İstanbul, Fırtına, Kaldırımlar (2021–2023): Son dönem çıkardığı tekli parçalar.

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Furkan Kızılay Ödülleri

Furkan Kızılay Ödülleri

Furkan Kızılay, oyunculuk kariyerinde aldığı rollerle dikkat çekerken, 2017 yılında önemli bir başarıya imza attı. “Organik Aşk Hikâyeleri” filmindeki performansıyla Madrid Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Bu ödül, onu sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da takdir gören bir isim haline getirdi.

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Ceyda
Ceyda
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