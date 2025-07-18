Furkan Kızılay Kimdir? Furkan Kızılay Nereli ve Kaç Yaşında?

Furkan Kızılay’ın kariyeri, henüz çocuk yaşlardayken rol aldığı reklam filmleriyle başladı. Ancak asıl çıkışını, 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı “Havuç Emre” karakteriyle yaptı. Bu rol, onu Türkiye’nin en tanınan çocuk oyuncularından biri haline getirdi ve yıllar boyunca izleyicinin hafızasında yer etti. Dizideki başarısıyla geniş kitlelere ulaşan Kızılay, böylece televizyon dünyasında sağlam bir adım atmış oldu.