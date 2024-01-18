Survivor'da Turabi'nin Zorbalığına Dayanamayan Yaman Gözyaşları İçinde Kendisine Yapılanlara İsyan Etti
Survivor'da Turabi'nin Zorbalığına Dayanamayan Yaman Gözyaşları İçinde Kendisine Yapılanlara İsyan Etti
Ekranların en sevilen yarışmalarından Survivor, bu yıl All Star konsepti ile seyirci karşısına çıkıyor. 1 Ocak'ta başlayan yarışmanın son günlerde dikkat çeken detaylarından bir tanesi de Yaman'ın üstüne fazla gidiliyor olması. Yaman'ın dayanamayıp gözyaşlarına boğulmasının ardından sosyal medyada seyirciler resmen ayaklandı.
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Survivor bu yıl All Star konsepti ile seyirci karşısında biliyorsunuz ki.
Tabii yarışma ilerledikçe birbirlerini daha iyi analiz eden Survivor All Star yarışmacıları, parkur seçimlerinden tutun da psikolojik hamlelere kadar pek çok konuyu stratejik olarak işlemeye başlıyor.
Katıldığı her sezon olduğu gibi bu sezon da dikkat çeken konulardan bir tanesi Turabi Çamkıran'ın giderli sözleri ve yarışma sırasındaki gerginliği.
Yarışmanın bu yıl diğer All Star kadrosuna nazaran dikkat çeken ismi Yaman Keleş.
Diğer yandan sayı aldığında yaptığı sevinç gösterisiyle sosyal medyayı kahkahalara boğmuştu.
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Fakat Yaman'ın nasibini aldığı tek şey göremediği sosyal medya yorumları değil. Aynı zamanda Turabi'nin ağır mobbingine de uğruyor.
Geçtiğimiz haftanın eleme adaylarından biri olan Yaman da bu hafta Turabi'nin lafları yüzünden dayanamayıp gözyaşlarına boğuluyor.
Turabi'nin sözlerine kafasını çok taktığı belli olan Yaman "Beni en kötü yerden vurdu, ben haram yemem." diyerek gözyaşlarına boğuluyor.
All Star yarışmacılarının arasına girdiği için ilk hafta eleneceğine dair bir algı oluştuğunu söyleyen Yaman, kendisine "Daha uçakta elenirsin" dendiğini söyledi.
Her şey üst üste gelince dayanamayan ve "Ailemi de özledim" diyerek ağlamayı sürdüren Yaman, iletişim ödülünü beklediğini söyledi.
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Yaman'ın gözyaşlarını gören seyircilerin içine dokundu. Bu sahne sosyal medyada büyük tepki topladı.
Herkes Yaman'ı savunurken, Acun Ilıcalı'dan SMS'i açmasını istedi.
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