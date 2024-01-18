Survivor'da Turabi'nin Zorbalığına Dayanamayan Yaman Gözyaşları İçinde Kendisine Yapılanlara İsyan Etti

Adeta nabza göre şerbet verme olayı var. Survivor bu yıl güç kadar psikolojinin de oldukça etken olduğu bir yarışma. Ailelerinden ve tüm düzenlerinden uzak olan yarışmacılar hem metanetlerini hem de güçlerini korumak zorunda. Fakat bu sırada ellerinden geldiği kadar rakiplerine tam tersini yaşatmaya çalışıyorlar.