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Survivor'da Turabi'nin Zorbalığına Dayanamayan Yaman Gözyaşları İçinde Kendisine Yapılanlara İsyan Etti

Survivor'da Turabi'nin Zorbalığına Dayanamayan Yaman Gözyaşları İçinde Kendisine Yapılanlara İsyan Etti

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.01.2024 - 11:49

Ekranların en sevilen yarışmalarından Survivor, bu yıl All Star konsepti ile seyirci karşısına çıkıyor. 1 Ocak'ta başlayan yarışmanın son günlerde dikkat çeken detaylarından bir tanesi de Yaman'ın üstüne fazla gidiliyor olması. Yaman'ın dayanamayıp gözyaşlarına boğulmasının ardından sosyal medyada seyirciler resmen ayaklandı.

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Survivor bu yıl All Star konsepti ile seyirci karşısında biliyorsunuz ki.

Survivor bu yıl All Star konsepti ile seyirci karşısında biliyorsunuz ki.

1 Ocak tarihinde başlayan maraton büyük bir heyecanla takip ediliyor. Reytinglerde Survivor'ı geçebilene aşk olsun. Seyirciler All Star kadrosunu da oldukça beğenmiş durumda. Yalnızca kadrolar değil, yeni sistem de epey ilgi çekiyor.

Tabii yarışma ilerledikçe birbirlerini daha iyi analiz eden Survivor All Star yarışmacıları, parkur seçimlerinden tutun da psikolojik hamlelere kadar pek çok konuyu stratejik olarak işlemeye başlıyor.

Tabii yarışma ilerledikçe birbirlerini daha iyi analiz eden Survivor All Star yarışmacıları, parkur seçimlerinden tutun da psikolojik hamlelere kadar pek çok konuyu stratejik olarak işlemeye başlıyor.

Adeta nabza göre şerbet verme olayı var. Survivor bu yıl güç kadar psikolojinin de oldukça etken olduğu bir yarışma. Ailelerinden ve tüm düzenlerinden uzak olan yarışmacılar hem metanetlerini hem de güçlerini korumak zorunda. Fakat bu sırada ellerinden geldiği kadar rakiplerine tam tersini yaşatmaya çalışıyorlar.

Katıldığı her sezon olduğu gibi bu sezon da dikkat çeken konulardan bir tanesi Turabi Çamkıran'ın giderli sözleri ve yarışma sırasındaki gerginliği.

Katıldığı her sezon olduğu gibi bu sezon da dikkat çeken konulardan bir tanesi Turabi Çamkıran'ın giderli sözleri ve yarışma sırasındaki gerginliği.

Yarışma başlayalı henüz bir ay bile olmadı ama Turbo Turabi'nin olaylarını saymaya başlasak bitmeyecek hale geldi. İki kez üst üste Survivor şampiyonu olduğunu da sık sık dile getiren Turabi, diğer All Star adaylarına 'buranın sahibi benim' mesajları vermeye devam ediyor.

Yarışmanın bu yıl diğer All Star kadrosuna nazaran dikkat çeken ismi Yaman Keleş.

Yarışmanın bu yıl diğer All Star kadrosuna nazaran dikkat çeken ismi Yaman Keleş.

Geçtiğimiz yıl yedeklerden yarışmaya girecek olan fakat yaşanan deprem dolayısıyla programa katılamayan Yaman, All Star kadrosunun içine düştü. Kendisi diğerlerine nazaran daha sakin kalan bir isim olarak dikkat çekti.

Diğer yandan sayı aldığında yaptığı sevinç gösterisiyle sosyal medyayı kahkahalara boğmuştu.

Diğer yandan sayı aldığında yaptığı sevinç gösterisiyle sosyal medyayı kahkahalara boğmuştu.

Fakat bu yılki sevinç gösterilerinin pek çoğu sosyal medyada topa tutuldu. Yaman'ın sevinçleri de genel olarak bu yorumlardan nasibini aldı.

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Fakat Yaman'ın nasibini aldığı tek şey göremediği sosyal medya yorumları değil. Aynı zamanda Turabi'nin ağır mobbingine de uğruyor.

Fakat Yaman'ın nasibini aldığı tek şey göremediği sosyal medya yorumları değil. Aynı zamanda Turabi'nin ağır mobbingine de uğruyor.

Survivor bir psikoloji savaşı demiştik. Yılların ismi Turabi de bu savaşta atak yapmayı çok iyi biliyor.

Geçtiğimiz haftanın eleme adaylarından biri olan Yaman da bu hafta Turabi'nin lafları yüzünden dayanamayıp gözyaşlarına boğuluyor.

Geçtiğimiz haftanın eleme adaylarından biri olan Yaman da bu hafta Turabi'nin lafları yüzünden dayanamayıp gözyaşlarına boğuluyor.

Turabi'nin konseydeyken 'Yaman Survivor'ı çok izlemiş. Ama Survivor'ın üçkağıtçılık kısımlarını almış.' demesi canını sıkmış yarışmacının. 'Herkese saygılı olan Yaman, herkesin dikkatini çekmeye başladı.' diyor. Oyun almaya başladığı ve iyi olduğu için diğerlerine kendisini kanıtlamaya başladığını düşünen Yaman, 'İyi oldukça mutluyum, kimse benden bunu beklemiyordu.' diyor.

Turabi'nin sözlerine kafasını çok taktığı belli olan Yaman "Beni en kötü yerden vurdu, ben haram yemem." diyerek gözyaşlarına boğuluyor.

Turabi'nin sözlerine kafasını çok taktığı belli olan Yaman "Beni en kötü yerden vurdu, ben haram yemem." diyerek gözyaşlarına boğuluyor.

'Ben buraya bir savaş için geldim, mücadele için geldim. Ben buralara çok zor geldim.'

All Star yarışmacılarının arasına girdiği için ilk hafta eleneceğine dair bir algı oluştuğunu söyleyen Yaman, kendisine "Daha uçakta elenirsin" dendiğini söyledi.

All Star yarışmacılarının arasına girdiği için ilk hafta eleneceğine dair bir algı oluştuğunu söyleyen Yaman, kendisine "Daha uçakta elenirsin" dendiğini söyledi.

'Ama şimdi müthiş bir şekilde sayılarımı alıyorum.'

Her şey üst üste gelince dayanamayan ve "Ailemi de özledim" diyerek ağlamayı sürdüren Yaman, iletişim ödülünü beklediğini söyledi.

Her şey üst üste gelince dayanamayan ve "Ailemi de özledim" diyerek ağlamayı sürdüren Yaman, iletişim ödülünü beklediğini söyledi.

'Babamın bir lafını duysam bana yeter' diyen Yaman, bu hislerini belli etmemek için elinden geleni yaptığını söyledi.

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Yaman'ın gözyaşlarını gören seyircilerin içine dokundu. Bu sahne sosyal medyada büyük tepki topladı.

Herkes Yaman'ı savunurken, Acun Ilıcalı'dan SMS'i açmasını istedi.

Herkes Yaman'ı savunurken, Acun Ilıcalı'dan SMS'i açmasını istedi.
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Sizce SMS oylaması olsa Yaman birinci olabilir miydi? Gelin yorumlarda buluşalım! 

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