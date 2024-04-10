Survivor'da Sular Durulmuyor! Yunus Emre ve Aleyna'ya Bir Uyarı da Anneden Geldi: "Uzak Dur"
Survivor'da Sular Durulmuyor! Yunus Emre ve Aleyna'ya Bir Uyarı da Anneden Geldi: "Uzak Dur"
Survivor'da sıkı rekabet devam ederken haklarında birçok kez haber çıkan Yunus Emre ve Aleyna cephesinde yeni gelişme var.
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Survivor All Star'da yakınlıklarıyla sık sık gündeme gelen Yunus Emre ve Aleyna yeniden gündem oldu.
İletişim ödülünde eşi Beria'nın hamile olduğunu öğrenen Yunus Emre önce sevinmiş, sonrasında ise eşi bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.
Aleyna'yla yakınlığı sebebiyle eşi Beria'dan telefonla uyarı bile almasına rağmen kimseyi dinlemeyen Yunus Emre, Aleyna'dan uzak duramazken ikilinin bir konuşması viral oldu.
Bu haber sonrası eşi Yunus Emre'ye "Aleyna'dan uzak dur" demiş, ancak ikilinin diyaloglarında değişen bir şey olmamıştı.
Bu kez ikiliye uyarı Aleyna cephesinden geldi. Aleyna'nın annesi iletişim ödüllerinde yazışmalarında kızına Yunus Emre'den uzak durmasını söyledi.
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Annesine "Hepsi arkadaşım" diyen Aleyna'ya gelen cevap yine "Uzak dur" oldu.
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