Survivor'da Ronaldinho'ya Ödenen Paradan Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Apo'suna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'da Ronaldinho'ya Ödenen Paradan Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Apo'suna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
26 Şubat Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Bahar dizisi ilk iki bölümüyle büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Kore dizisi Dr. Cha'dan uyarlanan dizinin orijinal versiyonundaki karakterler merak konusu oldu. İki dizinin oyuncu karşılaştırmasını sizler için yaptık!
2. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmişti. Haftalardır tedavi altında olan Tanrıöğen'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yapım şirketi, usta oyuncunun diziye dönmeyeceğini yerine başka bir oyuncunun devam edeceğini açıkladı.
3. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirmiş ve tedavi altına alınmıştı. Tedavisi sürdüğü için dizideki rolüne devam edemeyecek usta oyuncu yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın Abdullah Ünal karakterini canlandıracağı açıklandı. Bu oyuncu değişikliği goygoycuların diline düştü!
4. Usman Aga'nın biricik kızı Dilek'i hepimiz hatırlıyoruz. "Akasya Durağı"anın sevilen karakterlerinden birini canlandıran Pelin Sönmez, son haliyle çok konuşuldu. Bizler de sizin için derledik.👇
5. Esra Erol'da programında tanına zihinsel engelli Fatma, çocuğunun durumuyla ilgili TikTok'ta yayınladığı bir videoyla açıklama yaptı.
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6. Psikolog Esra Ezmeci'nin televizyon programında konuklarından gelen itiraflar, izleyenleri hayrete düşürüyor. En son programda bir kadın, kocasının yatak odasında maske takarak kendisini yıkadığını dile getirdi ve herkesi şaşkına çevirdi. Bu durum karşısında Esra Ezmeci, "Maskeyle bu nasıl mümkün oluyor?" şeklindeki sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.
7. Özel hayatında yaşadığı problemlerden dolayı Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılan Sahra Işık'tan Pınar ve Sema kavgasının ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
9. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolü paylaştığı Bahar dizisinde Demet Evgar'ın gençliğine hayat veren genç oyuncu Yeşim Çelebi, izleyicinin radarına takıldı. Başarılı oyuncu güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Çelebi'nin kısa bir süre önce Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı ortaya çıktı.
10. Esra Erol'a katılan iki çocuk annesi Sevil, yüzündeki kıllar nedeniyle eşinin kendisini beğenmediğini, eviyle ilgilenmediğini ve boşanmak istediğini söyledi. Sevil, canlı yayında nasıl bu hale geldiğini anlattı.
11. 'Deliriyo muyuz?' isimli bir podcast yapan Kübra Sevimgin'e konuk olan İşte Benim Stilim yarışmasından da tanınan Ezgi Ünal sözleriyle gündem oldu.
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12. Acun Ilıcalı'nın ayak voleybolu oynaması için Survivor'a getirdiği dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho'ya ödediği para ortaya çıktı.
13. Yalı Çapkını son iki sezonun en çok konuşulan ve en beğenilen yapımlarından biri olmayı başardı. Yurt dışında da yayınlanan dizide, Suna'nın Pelin'i dövdüğü sahnede ettiği küfürler sansürsüz yayınlandı. Yeniden gündem olmayı başaran sahneyi bir de küfürlü izleyince Beril Pozam'ın oyunculuğu çok konuşuldu.
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