Survivor Birleşme Partisini Kim Kazandı? Birleşme Partisi Kazananı Belli Oldu!

Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2026 - 00:24

Survivor 2026'da beklenen birleşme partisi gerçekleşti. Deniz Seki, Burak Kut ve Murat Boz'un jüri olarak katıldığı Survivor'da yarışmacılar şarkılarıyla iki gün süren partide şarkı söyleyerek yarıştılar. 

'Survivor 2026 birleşme partisi kim kazandı?' sorusu araştırılmaya başlandı. Partiyi kazanan isim belli oldu.

Survivor 2026 birleşme partisinin kazananı belli oldu.

Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı sorusu sosyal medyada merak uyandırdı. Deniz Seki, Burak Kut ve Murat Boz'un katıldığı ve iki gün süren partide eğlenceli anlar yaşandı. Ünlü şarkıcılar kurdukları takımlarla birinci olmak için çaba gösterdi. 

Burak Kut'un takımında Seda Albayrak, Mert Nobre, Lina Hourieh, Gözde Bozkurt, Deniz Çatalbaş; Deniz Seki'nin takımında Murat Arkın, Engincan Tura, Can Berkay Ertemiz, Nagihan Karadere, Beyza Gemici; Murat Boz'un takımında ise Sude Demir, Barış Murat Yağcı, Ramazan Sarı, Nefise Karatay, Sercan Yıldırım, Seren Ay Çetin yarıştı.

Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını Deniz Seki'nin takımı kazandı.

Bireyselde ise kazanan isim Beyza oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
